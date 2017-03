Elberadwegs-Erneuerung

Die Bauarbeiten am Elberadweg in Halbestadt sollen Anfang Mai beginnen. Die Stadt sprach sich dafür mit touristischen Dienstleistern vor Ort ab, um den bestmöglichen Zeitpunkt für die Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013 zu finden. Nach zwei bis drei Wochen sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein – bevor die meisten Touristen in die Stadt und die Region kommen, so Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Die notwendigen Bauaufträge will der Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. März vergeben. Die Sitzung findet um 18.15 Uhr im Sitzungssaal der Stadtverwaltung Königstein statt. (kk)

