Elberadweg zum Teil nicht befahrbar

Das schöne Spätsommerwetter können Spaziergänger und Radfahrer derzeit in Bad Schandau nur eingeschränkt genießen. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der Elbpromenade. Dort lässt die Stadt Hochwasserschäden von 2013 beseitigen. Zurzeit sind die Bauarbeiter auf der Flaniermeile unterhalb der Toskana Therme aktiv. Der bisherige Fußweg ist komplett gesperrt. Spaziergänger müssen zwischen Elbkai und Kirnitzschmündung nun auf den neu gebauten Radweg auf den Elbwiesen ausweichen. „Deshalb ist in dem Bereich derzeit das Radfahren untersagt“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Entsprechende Schilder würden darauf hinweisen.

Viele Radfahrer ignorieren allerdings das Verbot. Das Teilstück gehört zum beliebten Elberadweg. Offenbar verstehen viele nicht, warum sie in dem Abschnitt vom Rad absteigen sollen.

Das liegt daran, dass der zur Verfügung stehende Weg zu schmal ist, um ihn offiziell als Fuß- und Radweg benutzen zu können. Die Mindestbreite für einen gemeinsamen Geh- und Radweg beträgt laut Allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung 2,50 Meter. Der Weg unterhalb der Elbpromenade ist allerdings nur 1,20 Meter breit. Damit sich Fußgänger und Radfahrer nicht ins Gehege kommen, müssen Letztere ihr Fahrrad in dem Bereich schieben. Wer das als Radfahrer nicht tun möchte, müsste zwischen Kirnitzsch und Toskana Therme Richtung Bundesstraße ausweichen oder den Elberadweg auf der anderen Seite des Flusses benutzen. Die Bauarbeiten werden noch einige Wochen andauern, heißt es aus der Stadtverwaltung.

