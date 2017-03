Elberadweg wird gesperrt Die Stadt Pirna lässt Flutschäden auf dem Radweg beseitigen. Die Bauarbeiten haben aber auch Auswirkungen auf Autofahrer.

Am Elberadweg oberhalb von Pirna wird wieder gebaut. © Archivfoto Norbert Millauer

Pirna setzt ab 13. März die Sanierung des linkselbischen Elberadwegs fort, der durch das Hochwasser im Jahr 2013 beschädigt wurde. Die Arbeiten dauern bis Ende April an, werden aber vor dem Oberelbemarathon rechtzeitig abgeschlossen sein, teilt die Stadtverwaltung mit.

Los geht es diesen Montag zwischen der Straße Am Wasserwerk und der Kreuzung Niedervogelgesang/Obervogelgesang. Hier wird neuer Asphalt aufgebracht. Die Straße entlang der Elbe wird deshalb vom 13. bis 28. März ab der Unterführung Am Wasserwerk in Richtung Niedervogelgesang auf 500 Metern Länge gesperrt. Radfahrer kommen auf einem zwei Meter breiten provisorischen Gehweg, der eigens angelegt wird, an der Baustelle vorbei. Sie müssen aus Sicherheitsgründen allerdings vom Rad absteigen und schieben. Der Pkw-Verkehr wird über Struppen umgeleitet.

Vom 29. bis 31. März muss der Abschnitt dann auch für Radfahrer und Fußgänger komplett gesperrt werden, heißt es aus dem Rathaus. In diesem Zeitraum findet der Asphalteinbau statt. Radfahrer müssen an diesen drei Tagen rechtselbisch über Wehlen ausweichen. Die Zufahrt für Anwohner und Rettungsfahrzeuge zu den Anlieger-Grundstücken werde die Baufirma immer gewährleisten, so die Stadt.

Parallel zum Bau in Richtung Obervogelgesang beginnt Pirna ab Mitte März eine weitere Baustelle auf dem Elberadweg. Bis Mitte April wird dann zwischen Bootshaus des Rudervereins (Straße Am Elbufer) und der Treppe zur Anlegestelle der Dampfschifffahrt gebaut. Hier wird es eine Vollsperrung für Fußgänger und Radfahrer geben. Die Umleitung erfolgt über die Klosterstraße und die Rosa-Luxemburg-Straße.

Insgesamt rechnet die Stadt mit Baukosten in Höhe von rund 340 000 Euro. Das Geld kommt aus dem Hochwasserfonds von Land und Bund. (SZ/ce)

zur Startseite