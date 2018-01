Elberadweg wird gebaut

In diesem Jahr soll es losgehen. Das Teilstück des Elberadweg zwischen Friedrich-Press-Strasse und Altwachwitz soll gebaut werden. Darüber informierte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) die Stadträte. Im ersten Abschnitt von Altwachwitz bis zum Fähranleger Niederpoyritz soll der Zugang zur Personenfähre barrierefrei ausgebaut werden. Dabei muss allerdings noch geprüft werden, ob die Bohranker versetzt werden können, so der Baubürgermeister. An ihnen ist die Fähranlegestelle befestigt.

Wenn die genannten Punkte geklärt sind, werde der Entwurf erarbeitet. Kristin Sturm, Stadträtin der SPD am Elbhang, betont die Wichtigkeit für die Anwohner: „Die durchgehende Verbindung des Radweges am Elbhang hat eine hohe Priorität. Viele Anwohner fahren mit dem Fahrrad in die Stadt.“ Auch die übrigen Dresdner nutzen den Weg für Ausflüge genau wie Touristen. „Die jahrelangen Diskussionen und Bauverschleppungen müssen ein Ende finden“, fordert Sturm. (SZ/jv)

