Elberadweg wird ausgebaut

Zwischen Körnerplatz und Schloss Pillnitz ist der Radweg eine Zumutung. © Archivbild: Katja Frohberg

Dresden. Radfahrer dürfen sich auf den Frühling freuen. In diesem Jahr soll ein wichtiges Stück Elberadweg ausgebaut werden.

Der Abschnitt zwischen Körnerplatz und Schloss Pillnitz gilt als Problemstrecke und schlecht zu befahren. 2018 soll nun der Teil zwischen Friedrich-Press-Straße bis Altwachwitz gebaut werden. „Die jahrelangen Diskussionen und Bauverschleppungen müssen ein Ende finden. Ich bin froh, dass zumindest ein Teilstück realisiert wird“, sagt SPD-Stadträtin Kristin Sturm. Insgesamt will die Stadt in den Abschnitt rund 1,2 Millionen Euro investieren.

Auch an anderer Stelle tut sich etwas: Erst in der vergangenen Woche hatte die Landesdirektion Sachsen grünes Licht für den Bau des Elberadwegs in Kaditz gegeben. Dort soll zwischen Autobahnbrücke und Altkaditz eine Lücke geschlossen werden. (SZ/jv/mja)

