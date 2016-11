Elberadweg nur noch in eine Richtung befahrbar In Rathmannsdorf ärgern sich die Einheimischen über die neue Beschilderung. Alle anderen ignorieren sie sowieso.

Der Rathmannsdorfer Gemeinderat Hans-Walter Hoffmann ist der einzige Radfahrer, der der Aufforderung des Verkehrsschildes nachkommt. Bei der Breite des Geh- und Radweges ist das hier unter der Bundesstraße auch schwer verständlich.

Verkehrsführung für Radfahrer auf dem Elberadweg in Rathmannsdorf.

Zwei Radler fahren aneinander vorbei und grüßen sich. Hier vor dem Penny-Markt an der Elbstraße in Rathmannsdorf ist der kombinierte Geh- und Radweg breit genug, um gefahrlos aneinander vorbei zu fahren und für Fußgänger ist auch noch Platz. Die roten Pflastersteine – die den Radweg markieren – heben sich deutlich von den grauen für den Gehweg ab. Es ist ein gut ausgebauter Teil des Elberadwegs, wie man ihn sich wünscht.

Trotzdem dürfte es diese Szene gar nicht geben. Denn einer der beiden Radfahrer hat ein Verkehrsschild ignoriert. Das steht aus Richtung Bad Schandau kommend auf der linken Seite der Elbstraße unterhalb der Brücke der Bundesstraße. Vor diesem Schild hat jetzt Gemeinderat Hans-Walter Hoffmann (Wählervereinigung) angehalten und ist ordnungsgemäß von seinem Fahrrad abgestiegen. Aber warum wird das von ihm und allen anderen Radfahrern verlangt? „Das versteht doch kein Mensch“, ereifert er sich. Hoffmann und alle anderen Gemeinderäte wollen die alte Regelung wiederhaben, wie sie bis vor Kurzem galt. Da durfte der Radweg noch in beide Richtungen befahren werden.

Jahrelang wurde über die Verkehrsführung in Rathmannsdorf diskutiert. Im Zuge der grundhaften Sanierung von Elbstraße und Hohnsteiner Straße – einer Staatsstraße – gab es ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren. „Da wurde uns erklärt, dass die Fahrbahn extra schmal gehalten werde, damit daneben genug Platz für Fußgänger und Radfahrer ist“, erinnert sich Hoffmann. Das wurde nach mehrfachen Korrekturen auch im Planfeststellungsbeschluss so festgelegt. Zum Ende der Bauarbeiten wurde der Elberadweg entsprechend ausgeschildert. Doch dann gab es eine überraschende Kehrtwende.

Planfeststellung ausgehebelt

Vor einigen Wochen rückten Arbeiter an, die neue Verkehrsschilder anbrachten, darunter auch das Zusatzschild „Radfahrer absteigen“. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, geht das auf eine Ortsbegehung im April zurück. Bei dem Termin der Verkehrsbehörden waren auch Vertreter der Stadt Bad Schandau und der Polizei dabei. Bei dieser Anhörung hat die Stadt zwar die alte Regelung verteidigt, wurde aber von den übergeordneten Behörden überstimmt. Grund für die Schilder sei laut Lasuv, dass der Gehweg nicht durchgängig ausreichend breit sei. Und weil dieser eben auch für Radfahrer in beide Richtungen freigegeben war, hätte das „gerade an der Einmündung Prossener Straße zu Gefahrensituationen führen können“, erklärte das Lasuv. An dieser Einmündung gibt es ein Gefälle, der Weg wird schmaler und es befindet sich genau an der Ecke das Café Wendischfähre.

„Wieso kommt diese Erkenntnis erst jetzt?“, fragt Gemeinderat Hoffmann. Auch Bürgermeister Uwe Thiele (CDU) erklärte jüngst im Gemeinderat, dass er die Änderung niemanden erklären könne, weil er es selbst nicht verstehe. Zwischendurch wurde gemutmaßt, dass sich wegen der langen Laufzeit der Planung und Bauausführung die geforderten Normen verändert haben. Die ersten Pläne des damaligen Straßenbauamts Dresden sahen vor, die Straße ab 1999 zu sanieren. Tatsächlich ging es aber erst 2013 los.

Das Lasuv bestätigte jetzt, dass die neue Beschilderung nicht mehr der Planfeststellung entspricht. „Allerdings sind solche Änderungen zulässig, wenn einzelne Parameter den aktuellen verkehrlichen Verhältnissen und Sicherheitsbedürfnissen angepasst werden müssen“, erklärt das Amt.

Café freut sich über Verirrte

Für Hans-Walter Hoffmann ist die Position des „Radfahrer Absteigen“-Schildes trotzdem unsinnig. Denn gerade an der Stelle unter der Brücke ist der Weg extrem breit. Wenn schon ausweichen auf die Straße, dann höchstens an der Einmündung zum Ring, wo die Radfahrer Richtung Prossen verkehrt in die Einbahnstraße einfahren würden. Außerdem ergebe es für die Radfahrer überhaupt keinen Sinn, dass sie bis zu diesem Schild den Weg in beide Richtungen befahren dürfen. Und dass, obwohl der Weg auf Bad Schandauer Flur sogar noch schmaler ist. „Da wo er breiter wird, darf ich nicht mehr fahren. Das ist doch völlig unlogisch“, sagt Hoffmann und versteht, warum sämtliche Radfahrer das Schild ignorieren. Zumal es auch für den Weg zum Parkplatz gelten könnte, der an der Stelle links abzweigt. Für den schmalen Weg in Bad Schandau gilt Bestandsschutz.

Dass der Elberadweg in Rathmannsdorf jetzt in eine Richtung auf einer Staatsstraße entlang führt, ist ein Novum, das es so nicht noch mal gibt. Für das Lasuv ist das vertretbar, weil dort nur ein Verkehrsaufkommen von 3 000 Kraftfahrzeugen pro Tag herrscht. Da könne der Radfahrer problemlos „im Mischverkehr auf der Straße fahren“. „Damit haben wir aber wieder die Gefahrenstelle an der Prossener Straße, die wir eigentlich beseitigen wollten“, sagt Gemeinderat Frank Venus (Wählervereinigung). Dort müssen die Radfahrer nun links abbiegen und gegebenenfalls genau auf der Kreuzung abbremsen und halten.

Nur das Café Wendischfähre und die Bäckerei freuen sich über die neue Regelung. Das Café hat Freisitze. Wenn dort die Radfahrer nicht mehr so dicht vorbeisausen, freut das Wirt und Gäste.

Stattdessen werden die Radfahrer Richtung Prossen jetzt offiziell an der Bäckerei am Ring vorbei geführt. „Die kamen aber auch jetzt schon oft herein und haben nach dem richtigen Weg gefragt, weil sie von der Ausschilderung verwirrt waren“, erzählt Verkäuferin Birgit Albrecht. Sie hofft, dass sie jetzt vielleicht noch mehr anhalten.

