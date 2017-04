Elberadweg für Marathon gesperrt

Bild vom Zieleinlauf im vergangenen Jahr. © kairospress

Autofahrer, Radler und Bahnreisende müssen sich am Sonntag wegen des Oberelbemarathons auf Straßensperrungen einstellen. Der linkselbische Radweg zwischen Heidenau und dem Sportpark Ostragehege ist von 8 bis 16 Uhr ebenso gesperrt wie das Terrassenufer in westlicher Richtung von Steinstraße bis Abzweig Theaterplatz.

Auf dem Weg zur Fähre Kleinzschachwitz muss zwischen 9 und 14 Uhr mit erheblicher Wartezeit gerechnet werden. In dieser Zeit endet die Buslinie 88 an der Straßenbahn-Endhaltestelle Kleinzschachwitz. Für den am Schillergarten startenden 10-Kilometer-Lauf wird zwischen 8.30 und 10 Uhr die Tolkewitzer Straße gesperrt.

Die Zufahrt zur Messe und zum Ostragehege ist wegen der Sperrung der Pieschener Allee in Höhe des Heinz-Steyer-Stadions nur über die Magdeburger Straße/Schlachthofstraße möglich.

Mehr als 6 000 Läufer aller Altersklassen werden zum Marathon erwartet. Der Zieleinlauf ist für alle im Dresdner Heinz-Steyer-Stadion. (SZ/sr)

›› Mehr Infos unter oberelbe-marathon.de

