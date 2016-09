Elberadweg bleibt länger gesperrt Die Bauarbeiten an einem tschechischen Stücke der beliebten Route dauern länger als erwartet.

Dolni Zleb. Die Sanierung des Elberadwegs zwischen Dolni Zleb (Niedergrund) und Certova Voda (Tschirte) dauert noch bis Ende November. Eigentlich hätten die Bauarbeiten schon Ende Oktober fertig sein sollen. Aber die Beschaffenheit des Untergrunds hat die Baufirma überrascht. „Dort fand sich eine etwa 15 Meter lange Felsrippe, dafür mussten wir schweres Gerät anfordern“, sagte Bauleiter Martin Chmelar im Tschechischen Rundfunk. Seine Firma erneuert auch die unter dem Weg verlaufende Wasserleitung.

Für die Zeit der Bauarbeiten müssen Radfahrer mit der Fähre in Dolni Zleb auf die andere Elbseite ausweichen. Erst in Decin (Tetschen) gelangen sie wieder auf den eigentlichen Elberadweg. Die Nutzung der Fähre ist kostenlos. Anfang November wird zudem eine neue Fähre angeschafft. Für die Zeit nach 18 Uhr und am Wochenende kann aber auch die Baustelle durchfahren werden. Die Stadt Decin lässt den beliebten Weg seit Mitte Juni erneuern. Die Flut 2013 hatte ihn in Mitleidenschaft gezogen. (stn)

