Elberadweg ab Mittwoch wieder frei

Die Sperrung des Johannstädter Elberadweges nähert sich dem Ende. Ab Mittwoch soll er wieder frei sein. In Höhe Thomas-Müntzer-Platz ist die Verbindung gesperrt, da die Stadtentwässerung einen Abwassertunnel unter der Elbe baut. Damit soll die Neustadt besser an den Altstädter Hauptkanal angeschlossen werden. So fließt künftig bei starkem Regen kein gemischtes Ab- und Regenwasser mehr in die Prießnitz.

Solche Verbindungen unter Flüssen werden Düker genannt, was im Niederländischen Taucher heißt. Am Johannstädter Ufer liegt eine 157 Meter lange biegsame Abwasserleitung bereit. Fachleute der Firma Hülskens baggern seit Ende November mit schwerer Technik vom Schiff aus eine fünf Meter tiefe Rinne in den Elbgrund. „Weit über 100 Meter haben wir schon ausgebaggert“, sagt Bauleiter Klaus Breßer. Am Mittwochvormittag wird der knapp 100 Tonnen schwere Düker mit einer Winde in die Rinne gezogen. Dann wird der Radweg freigegeben. (SZ/phi)

