Elbepegel sinkt wieder unter Drei-Meter-Marke Aufatmen bei vielen direkten Anliegern am Fluss. Trockenes Wetter, auch in Tschechien, stoppt den starken Zufluss.

Symbolbild: Der Radebeuler und Dresdner Elbepegel tendierte noch am Wochenende Richtung vier Metern. Dieser Anstieg ist seit Montagnacht gestoppt, © SZ/Archiv

Radebeul/Dresden/ Meißen. Der Radebeuler und Dresdner Elbepegel tendierte noch am Wochenende Richtung vier Metern. Dieser Anstieg ist seit Montagnacht nicht nur gestoppt, sondern auch umgekehrt. Am Montagabend war der Pegel Dresden/Radebeul schon bei drei Metern und weiter ganz leicht im Sinken. Damit dürften Parkplätze an der Elbe nicht mehr gefährdet sein.

In Meißen liegt am Montagabend der Pegelstand noch bei 3,85 Metern – höher als Dresden und Radebeul, weil die Elbe hier etwas schmaler ist. Ähnlich wie in Meißen sind die Pegel am Oberlauf der Elbe in Decín und Schmilka mit dort noch etwa 3,30 bis 3,50 Metern.

Entscheidend für den Abfluss von Regen- und Schmelzwasser aus den böhmischen Bergen sind die Kubikmeter Wasser, die je Sekunde durch die Elbe abgehen. Derzeit sind das zumeist mehr als 500 Kubikmeter. Und damit etwa doppelt so viel Wasser wie bei dem um diese Jahreszeit üblichen Wasserstand, der bei knapp unter zwei Metern liegen müsste.

In den nächsten Tagen wird mit gleichbleibendem bis leicht sinkendem Wasserstand gerechnet. Kaum nennenswerte Niederschläge und niedrigere Temperaturen in den Bergen tragen dazu bei.

