Elbepegel mit Tauen angestiegen Schnee in den Böhmischen Bergen und Regen im Elbtal kommen gerade zusammen – bedrohlich ist die Lage aber keinesfalls.

Symbolbild/Archiv © Arno Burgi /dpa

Radebeul/Meißen. Die starken Regenfälle vom Freitag und Sonnabend im Elbtal haben auch den Wasserstand in der Elbe ansteigen lassen. In Dresden, Radebeul und Meißen sind etwa 50 Zentimeter hinzugekommen.

Die Schmelze des ersten Schnees im Böhmischen Mittelgebirge von Tschechien hat jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf das Ansteigen des Flusspegels. Es hat nicht in gleichen Mengen wie im Dresdner Elbtal in den Bergen Tschechiens geregnet. Schneereste, die es jetzt dort noch gibt, tauen vorerst nicht in großen Mengen ab. Grund dafür sind wieder sinkende Temperaturen.

An der Labe/Elbe in Litomerice/Leitmeritz ist derzeit ein Wasserstand von 2,80 Meter, er lag am Wochenende teilweise 20 Zentimeter höher. In Dresden und Radebeul – beide Städte haben einen einheitlichen Pegel – hatte die Elbe am Sonnabend 2,39 Meter.

Am Sonntag sind es etwa zwei Meter in gleichbleibender Tendenz. In Meißen blieben die Elbeparkplätze bei einem Pegel zwischen 2,60 Meter und 2,80 Meter vom Wasser verschont.

