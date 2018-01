Elbehochwasser beschäftigt Skiweltcup-Planer Der Flusspegel steigt seit Tagen, zuletzt schneller als vorhergesagt. 4,60 Meter sind die Grenze für das Sportevent.

Die Elbe kommt den Weltcup-Aufbauten gefährlich nahe. Am Sonnabend kann der Wasserstand 3,40 Meter erreichen. © Christian Juppe

Die Elbe ist vom gemächlichen Fluss zum breiten Strom geworden. Die Treidelpfade sind verschwunden, das Wasser leckt bereits dicht an manchem Fußweg. Und von den breiten Elbwiesen sind nur noch schmale Streifen zu sehen. Knapp unter 3,20 Meter stand der Pegel am Freitagnachmittag. Tendenz: steigend.

Dass es so kommen würde, war abzusehen. Schon seit Anfang der Woche prognostizierten die Fachleute im Landeshochwasserzentrum in Klotzsche einen steigenden Pegel. Doch das Wasser kam schneller als vorhergesagt. Noch am Donnerstag erwarteten die Mitarbeiter, dass die 2,90-Meter-Marke am Sonnabendvormittag erreicht wird. Das passierte aber schon am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr. Drei Stunden später stand der Pegel bereits bei drei Metern.

Nicht nur die Dresdner auf den Elbbrücken schauten gestern genauer auf den Fluss. Auch die Verantwortlichen des Skiweltcups, der am nächsten Wochenende am Neustädter Ufer stattfindet, hatten die Elbe genau im Blick. Schon seit Tagen beschäftigt sie der steigende Pegel. Schließlich könnte der Fluss im schlimmsten Fall die Langlaufstrecke überspülen und alle Wettkämpfe kippen. Um genau informiert zu sein, haben die Weltcup-Macher der

CitySki GmbH mehrfach täglich Kontakt mit einem Büro, das stets den Wasserstand der Elbe im Blick hat, nicht nur in Dresden. CitySki-Sprecherin Viktoria Franke: „Die kennen sich gut aus, die betreuen auch die Filmnächte.“

So ging es auch tagsüber weiter. Die Prognosen wurden korrigiert, nun standen schon für den späten Freitagnachmittag fast 3,35 Meter im Tabellenfeld für die Vorhersagewerte. Thomas Freitag, Sprecher im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), zu dem auch die Landeshochwasserzentrale gehört, kündigte an, dass der Elbpegel langsam weiter steigt. Es könnten bis zu 3,40 Meter werden, sagte Freitag. Der Hochwasserscheitel werde am Sonnabend erwartet. Die Weltcup-Veranstalter können also aufatmen. Denn Zäune, Container und Streckeneinrichtungen könnten dem Wasser andernfalls im Weg sein. Ab dem Pegel für Alarmstufe 1, also bei einem Elbe-Wasserstand von vier Metern, hätten sie laut Vereinbarung mit der Stadt den Abbau ihrer Einrichtungen planen müssen. 4,60 Meter war für sie die Alarmmarke, an dem alle Hindernisse weg sein müssen.

Doch auch ihr Büro gab Entwarnung. „Vom Landeshochwasserzentrum wird für die Elbe aktuell keine Hochwasserwarnung ausgesprochen“, heißt es in einer Mitteilung, ein Abbau sei deshalb nicht nötig. „Wir sind nicht in Gefahr“, fasste Viktoria Franke die Einschätzungen zusammen. „Wenn wir das Büro nicht gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht auch Angst gehabt.“

LfULG-Sprecher Thomas Freitag erklärte, dieses Winterhochwasser sei ganz normal. „Ein einsetzender Tauprozess verbunden mit Niederschlag ist typisch für die Hochwasserentstehung der Elbe.“ Wie es nach dem Wochenende weitergehe, sei aber noch nicht absehbar. Im Klartext: Auch für den Skiweltcup ist die Gefahr noch nicht endgültig gebannt.

Doch auch die Meldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind positiv für das Sportevent an der Elbe. Denn im Einzugsgebiet des Flusses, das in Tschechien vom Riesengebirge bis zur Moldau reicht, sind in den nächsten Tagen weder Regen noch Schnee zu erwarten. Das liest DWD-Mitarbeiter Sebastian Balders aus seinen Wetterkarten. „Allerdings wird es auch nicht frostig.“ Es bleibt also beim Tauwetter. Satte Frühlingsgrade sind vorerst nicht mehr in Sicht. „Es wird immer wieder tauen“, sagt Balders, „aber nicht so intensiv, dass mit großen Wassermengen zu rechnen ist, die in die Elbe strömen“.

Das bedeutet für Viktoria Franke und ihre Kollegen, dass sie das Weltcupwochenende weiter vorbereiten können. Dass die Elbwiesen jetzt besonders weich und matschig sind, spielt für sie keine Rolle. Denn die sind an der Langlaufstecke zwischen Carolabrücke und Bellevue-Hotel ohnehin für das Publikum gesperrt. So soll verhindert werden, dass sie Schaden nehmen.

