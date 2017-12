Elbe reagiert kaum auf Regen und Schnee Die Wasserstände der letzten Tage unterscheiden sich lediglich um 20 Zentimeter.

Der Flaschenpost dürfte der Pegelstand der Elbe egal sein. © Arvid Müller

Radebeul/Meißen. Entwarnung an der Elbe. Das auch in den Bergen einsetzende Tauwetter hat offenbar kaum Einfluss auf den Pegel der Elbe. In den letzten zwei Tagen ist der Wasserstand zumeist um zehn bis 20 Zentimeter nach oben gegangen.

Am Pegel Dresden, der auch für Radebeul gilt, war der Fluss zwischenzeitlich in den letzten drei Tagen auf knapp zwei Meter in der Messtiefe angestiegen. In Meißen schwankte der Pegel zwischen 2,30 Meter und 2,40 Meter. Inzwischen sind es in Dresden wieder 1,78 Meter (Donnerstagnachmittag) und in Meißen 2,26 Meter bei gleichbleibender Tendenz.

Über die Feiertage setzt sich das Tauwetter auch in den böhmischen Bergen weiter fort. Allerdings stoppen die tieferen Nachttemperaturen die Schneeschmelze. Auch die Niederschlagmengen durch Regen halten sich noch in Grenzen und nehmen nächste Woche wieder ab. (SZ/per)

zur Startseite