Elbe-Ebbe und trotzdem flüssig

Niedrigwasser und Verluste: Nach der trockenen Saison 2015 befindet sich die Sächsische Dampfschiffahrt zwar in schwierigem Wasser, steuert aber wieder auf einen Gewinn zu, erklärt Flotten-Chefin Karin Hildebrand im SZ-Gespräch und. Sie sagt auch, welche Neuerungen sie für die historischen Schiffe plant.

Frau Hildebrand, der Spätsommer war schon wieder zu trocken. Was bedeutet das für die Dampferflotte?

Bisher konnten wir zwar jeden Tag fahren, aber in den vergangenen Wochen sind 67 von geplanten 396 Fahrten ausgefallen.

Wie lief die Saison aus Ihrer Sicht?

Bisher sehr gut. Die letzten Wochen waren aber herausfordernd. Wir haben 2015 viel gelernt und gehen entspannter mit Niedrigwasser um. Ich gehe davon aus, dass am Jahresende ein positives Ergebnis steht. Wir sind den August durchgefahren. Letztes Jahr waren der Juli und August schwierig. Wir haben jetzt eine gewisse Normalität in dieser unnormalen Zeit.

Was ist der niedrigste Wasserstand, bei dem die Flotte noch fahren kann?

Im ersten Jahr waren 80 Zentimeter schon halb die Schmerzgrenze. Jetzt sind wir bei 60 bis 65. Es kommt auch auf den Untergrund der Elbe an. Der verändert sich. Am Anfang der Saison prüft das Wasser- und Schifffahrtsamt die Fahrrinne. Manchmal muss sie ausgebaggert werden. Noch geht das alles. Wir können Verschiedenes machen, um auf Niedrigwasser zu reagieren.

Zum Beispiel?

Die Passagierkapazitäten verringern. Wir nehmen pro Tag 2 500 Gäste weniger mit, etwa die Hälfte der eigentlichen Kapazität, wenn alle Schiffe unterwegs sind. Ich hoffe, dass ich irgendwann wieder Jahre mit normalem Wasserstand erleben darf und nicht dauernd überlegen muss, was mache ich heute und was morgen. Ein Meter ist nett. 1,20 bis 1,30 Meter wäre normal.

Rechnet es sich langfristig, mit weniger Passagieren zu fahren?

Es ist grenzwertig. Irgendwann sollte ich wieder Gewinne machen. Mit 50 Prozent kann ich Kosten decken. Das reicht für privatwirtschaftliche Unternehmen nicht aus. Aber man kann so eine Zeit überstehen.

Wie wirkt sich das auf die Bilanz aus?

Da will ich noch keine Aussagen treffen. Wir werden ein gutes Ergebnis haben. Umsatz ist das eine. Wir haben ein hervorragendes Kostenmanagement. Es kommt darauf an, wie sich das Wetter entwickelt. Es regnet ja inzwischen auch wieder in Dresden. Regen in Usti nad Labem hilft mir aber mehr, weil in Dresden dann der Wasserstand der Elbe steigt.

Letztes Jahr haben Sie 30 Prozent weniger Fahrkarten als 2014 verkauft. Wie hoch war eigentlich der Verlust?

Unser Verlust lag 2015 bei rund 1,1 Millionen Euro. Das war sehr belastend. Dieses Jahr hat sich sehr gut angelassen, damit können wir das ausmerzen. Ich würde den Ticketverkauf in diesem Jahr mit 2014 vergleichen. Damals hatten wir auch Niedrigwasser. Ich wäre natürlich noch viel zufriedener ohne das Niedrigwasser. An den Passagierzahlen lässt sich immer ablesen, ob die Sonne schien, es zu heiß war oder geregnet hat. Es ist halt wetterabhängig.

Sie hatten im Frühjahr neue Kombi-Tickets für Touristen angekündigt. Wie ist die Resonanz?

Wir bieten jeweils 250 Tickets mit der Dresdner Frauenkirche, dem Residenzschloss und Park und Schloss Pillnitz an. So können Gäste Dampferfahrt und Sehenswürdigkeiten kombinieren. Etwa zwei Drittel sind verkauft. Die Meißner Porzellanmanufaktur ist noch dazugekommen.

Wie wollen Sie mehr Dresdner auf ihre Dampfer locken?

Die Jahreskarte kostet 100 Euro und ist ein Produkt für Dresdner. Wer sie hat, erhält 15 Prozent Rabatt in der Bordgastronomie für sich und seine Begleiter. Mit vier Fahrten hat man die Kosten wieder herein. Wir werten die Saison aus und machen uns im Winter Gedanken, wie wir diese Karte weiterentwickeln können. SZ-Card-Inhaber können sie mit 25 Prozent Rabatt kaufen.

Bleiben die Ticketpreise 2017 stabil?

Wir erhöhen um rund zehn Prozent. Das heißt, eine Tarifzone kostet künftig elf statt zehn Euro, zwei Zonen 16,50 Euro statt 15 und drei Zonen 22 statt bisher 20 Euro.

Bei der Jahreskarte ändert sich nichts. Auch die Rückfahrt bleibt bei fünf Euro.

Wie kompensieren Sie wegbrechende Einnahmen aus dem Dampfergeschäft?

Wir haben uns im Kostenmanagement viel überlegt. Was der Sicherheit auf den Schiffen dient, wird gemacht, was der Schönheit dient, hinten angestellt. Unsere Schiffe sind sehr gut in Schuss. Aber eine Kurbelwelle für die Dampfmaschine ist wichtiger als neue Rahmen für Fahrgastinformationen oder ein neues Bugholz. Unser Cateringunternehmen Elbezeit ist am Flughafen und im Zoo aktiv und bringt zusätzliche Einnahmen. Dieses Geschäft wächst.

Sie haben die Laubegaster Werft angemietet. Warum eigentlich?

Vieles kann schneller repariert werden. Einfach hinfahren, das Schiff aus dem Wasser holen und gucken, was los ist. Nach Dessau ist eine lange Strecke zu fahren, und wir müssten die Reparaturen aus der Hand geben. Hier sind das unsere Mitarbeiter. Ein Riesenvorteil. Und Zusatzgeschäft.

Inwiefern?

Wir haben immer wieder Fremdaufträge. Wir sind kein richtiger Werftbetrieb. Aber wir überlegen genau: Können wir das machen? Oberste Priorität haben meine Schiffe. Wir haben beispielsweise den Ponton des Binnenhafens instand gesetzt, eine Motorfähre innen ausgebaut und eine andere zur Revision auf der Werft gehabt. Das Jugendgästeschiff ist noch bei uns. Im Winter reparieren wir dann unsere Dampfer.

Werden auf der Werft irgendwann wieder Schiffe gebaut?

Das ist eine schöne Vorstellung. Aber die Werft liegt in einem Wohngebiet. Ob ich mir da viele Freunde in der Bevölkerung mache... Das müsste man sich genau überlegen. Die Vorstellung ist charmant.

Vielleicht Ihr geplantes neues Schiff, das für Niedrigwasser geeignet ist?

Wir sind noch in der Planung. Wir reden mit Werften, was machbar ist. Es sollte groß genug für 200 Personen sein. Ich muss aber zunächst meine Bilanz in Ordnung bringen. Ein Neubau ist in den nächsten fünf Jahren denkbar. Es wird sich zeigen, ob 2017 Jahr ein normales Jahr wird, was ich schon für diese Saison gehofft hatte.

Welche Neuerungen planen Sie noch?

Wir wollen Digitalanzeigen an den Anlegern aufstellen, damit die Kunden sehen können, wann der Dampfer kommt. Außerdem digitale Tickets einführen, mit Barcodes für mobile Geräte wie Smartphones. Konkrete Termine gibt es noch nicht. Vielleicht können wir im nächsten Jahr damit beginnen. Da sind wir gerade am Nachdenken, weil auch wir mit der Zeit gehen müssen. Aber ich lege mich da noch nicht fest.

Das Gespräch führte Tobias Wolf.

