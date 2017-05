El Dorado für junge Bogenschützen Viele Vereine haben Nachwuchs- Sorgen. Bei den Stadtschützen Großenhain kennt man ein Mittel dagegen.

Sie sind der hoffnungsvolle Nachwuchs bei den Großenhainer Stadtschützen (v.l.): Tonda (8), Emy (10), Leon (12), Saskia (16), Tom (13) und die anderen.

Roswitha Golchert, Vorsitzende des Stadtschützen e.V.

Bogenschießen ist ein Modesport. Nicht nur durch historische Filme aus dem Mittelalter oder über Robin Hood, den Rächer der Armen vom Sherwood Forrest. Auch cineastische Zukunftsvisionen wie „Die Tribute von Panem“ greifen gern auf die Kunst des Bogenschießens zurück. Das ist zwar ein starkes Lockmittel für junge Leute, wie sich jedes Jahr am 1. Mai beim Tag der offenen Tür auf dem Freizeitgelände Stroga zeigt. Doch um Kinder und Jugendliche dauerhaft im Verein zu halten, braucht es mehr. Die Stadtschützen Großenhain haben es geschafft, dass ein Drittel der 36 Mitglieder Heranwachsende sind. Manche wie der 13-jährige Sven-Luca aus Riesa haben beim Schnuppertraining Gefallen am Bogenschießen gefunden und schätzen die individuelle Betreuung, die der Verein bietet. Der gleichaltrige Marcel heimst gern Beachtung ein, wenn er auf Mittelalterfesten seine Künste zeigen kann. „Er ist heißer Anwärter auf gute Ergebnisse bei Wettbewerben, weil er Ausdauer und eine ruhige Hand mitbringt“, lobt Roswitha Golchert. Sie und Reiner Schumann haben beim Kreissportbund den Übungsleiter-Lehrgang absolviert. Gerade auch, weil sie die Nachwuchsgewinnung für sehr wichtig halten, hatten sich die Stadtschützen vor Jahren aus der Freischützengesellschaft Großenhain ausgegliedert.

„Wir achten auf eine familiäre Atmosphäre im Verein, bei der es nicht nur um Wettkampfergebnisse geht, sondern auch um Freizeitsport an frischer Luft“, sagt Roswitha Golchert. Nur im Weiterhalbjahr wird in der Sporthalle Zabeltitz trainiert. Sonst nutzen die Kinder und Jugendlichen aus Großenhain, Strauch, Raden, Riesa, Zabeltitz, Görzig oder Stroga das ehemalige Ferienlager nahe der Kläranlage Stroga. Hier werden sie auch in Arbeitseinsätze einbezogen und erleben besondere Veranstaltungen mit wie das Mondscheinschießen im November – mit Fackellicht und lustigen Schießzielen. Und als Jahresabschluss: Eislaufen in Dresden. Auf dem Strogaer Gelände werden Kindergeburtstage gefeiert – übrigens auch von Gästen – die Stadtschützen beteiligen sich am Tag der Vereine am Kindertag in Großenhain oder ziehen mit dem mobilen Schießstand zu Spartenfesten in Kleingartenanlagen. Schulen kommen ebenfalls nach Stroga.

Der 17-jährige Lukas Roch aus Görzig ist kürzlich sogar zum Jugendvertreter ernannt worden. Er soll den Kontakt halten zum Vorstand für alle Belange der Nachwuchsabteilung. Was ihm am Bogenschießen gefällt? „Man kann abschalten, muss innere Ruhe finden“, so der junge Mann. In der Beziehung sei Bogenschießen schon was Besonderes. Im Verein herrschen Achtung und Respekt untereinander. „Wir sind alle gleich“, sagt Reiner Schumann. Ilka Hanisch (14) aus Raden weiß, dass sie Talent hat für diesen Sport. Beim Hubertusfest in Zabeltitz ist sie zu den Stadtschützen gestoßen. Seitdem steht sie meist auf dem Podest. Das spornt natürlich an. Saskia (16) liest gern historische Romane und findet es cool, mit Pfeil und Bogen zu schießen. „Wir bieten den Kindern damit auch eine Pause in einer stressigen Gesellschaft“, meint Roswitha Golchert. Bogenschießen verlangt Konzentration. Und wenn die Kinder mal doch zu viel Energie mitbringen, spielen sie erst mal Fußball. Auch ein Autist macht übrigens bei den Stadtschützen mit. Denn Bogenschießen ist gut für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Die Jugendlichen dürfen auch eigene Ideen einbringen, zum Beispiel für Schießstationen.

Die Stadtschützen

Trainingszeit: Samstag 14 bis 17 Uhr

Disziplinen: Bogen, Blasrohr, Luftgewehr/Luftpistole

Kontakt: Telefon 03522 62975

www.stadtschuetzen-grh.jimdo.com

