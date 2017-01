Eklat im Neustädter Stadtrat Im Streit um die Zukunft der Kita „Vogelnest“ kam auch Schulleiterin Steffi Milantzkis zu Wort. Doch sie eckte an.

Wegen ihr gab es hitzige Diskussionen im Stadtrat in Neustadt: die Kita Vogelnest. © Dirk Zschiedrich

In der hitzigen Diskussion um die Zukunft der privaten Kita „Vogelnest“ in Neustadt kam es in der Stadtratssitzung zu einem Eklat. Bevor sich die Stadträte dafür aussprachen, der Kita weiterhin eine befristete Betriebserlaubnis zu erteilen und sie damit nicht fest in den Bedarfsplan der Stadt aufzunehmen (SZ berichtete), bat Bürgermeister Peter Mühle (NfN) die Leiterin der Mißbach-Grundschule um ihre Meinung. Steffi Milantzkis sitzt als sachkundige Einwohnerin im Verwaltungsausschuss, in dem das Thema bereits beraten wurde.

Sie lobte anfangs die Arbeit aller Kitas in Neustadt und den Ortsteilen. Der privaten Kita „Vogelnest“ hätte die Kommune eine Chance gegeben. Steffi Milantzkis sprach sich dennoch dafür aus, an der Befristung festzuhalten und in zwei Jahren darüber neu zu entscheiden. Der Stadtrat müsse im Interesse aller Bürger entscheiden, betonte sie. Steffi Milantzkis warnte die Räte davor, nicht zu Ungunsten der Stadt zu entscheiden. „Das wäre vorsätzliches Handeln und strafbar“, äußerte sie und sorgte damit für Kopfschütteln aufseiten vieler Stadträte.

Klaus Anders (NfN) sah das als bewussten Versuch, die Entscheidung der Räte zu beeinflussen. Fraktionskollegin Bianca Gierig sprach Steffi Milantzkis direkt an. „Eine ganz unüberlegte Aussage ist das“, richtete sie an die Schulleiterin. Auch Karl-Ernst Lehmann (parteilos) ergriff das Wort. „Sowas hat es noch nicht gegeben“, platze es aus ihm heraus. Ratschef Mühle verteidigte seine Entscheidung, Steffi Milantzkis Rederecht eingeräumt zu haben. „Das ist keine Beeinflussung“, hielt er dagegen. Nach dem Wortgefecht stimmten die Stadträte dafür, dass die Kita „Vogelnest“ bis 2020 eine befristete Betriebserlaubnis bekommt.

