Eklat im Europaparlament Vizepräsident Ryszard Czarnecki soll abgesetzt werden. Der Pole hatte eine Abgeordnete mit einem Schimpfwort beleidigt.

Ryszard Czarnecki hat mit einem Nazi-Schimpfwort die Wut vieler Kollegen auf sich gezogen. © dpa

Es ist ein beispielloser Eklat, der hinter den Kulissen des Europaparlaments ausgebrochen ist. In der kommenden Woche wollen die Abgeordneten einer ihrer Vizepräsidenten absetzen: Ryszard Czarnecki hat mit einem Nazi-Schimpfwort die Wut vieler Kollegen auf sich gezogen.

„Szmalcownik“ ist für einen Polen die wohl schlimmste Beleidigung, die man sich im Land vorstellen kann. Vereinfacht übersetzt bezeichnet der Begriff Nazi-Kollaborateure – Menschen, die Juden an Nazis verkauft haben. „Es ist ein Schimpfwort, das so grausam und bösartig ist, dass uns bisher noch keine Übersetzung eingefallen ist“, sagte Daniel Caspary, Chef der CDU-Abgeordneten im EU-Parlament. Benutzt hat es ausgerechnet einer der Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer, der Pole Ryszard Czarnecki. Der 55-Jährige gehört der regierenden „Partei für Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) an und ist in Straßburg Mitglied der Fraktion der Konservativen und Reformer.

In einer ARD-Dokumentation über Polen hatte die konservative Europa-Parlamentarierin Roza von Thun, die einst zur Spitze der Solidarnosc-Bewegung gehörte, die rechtsstaatlichen Ausfälle der nationalkonservativen Regierung verurteilt. Czarnecki zog daraufhin in seinem Internet-Blog vom Leder: „Während des Zweiten Weltkriegs hatten wir Szmalcownik, heute haben wir Rosa von Thun, und unglücklicherweise fällt sie in eine gewisse Tradition.“ Mehrere Versuche, ihn zu einer Entschuldigung zu bewegen, schlugen fehl. Stattdessen legte er noch nach: Die Christdemokratin habe Polen „bespuckt“. Dass von Thun mit einem Deutschen verheiratet ist, wurde daraufhin in den sozialen Netzwerken noch zusätzlich zum Gegenstand weiterer Beschimpfungen.

Czarneckis Ausfälle kommen zu einem brisanten Zeitpunkt. Vor wenigen Tagen hatte die polnische Abgeordnetenkammer ein Gesetz gebilligt, das jeden Versuch unter Strafe stellt, Polen für die Verbrechen des Naziregimes eine Mitverantwortung zuzuschieben. Man wolle den guten Ruf des Landes schützen, begründete die Regierung ihren Vorstoß. Czarneckis Beschimpfungen wirken ebenso wenig zufällig wie die Hetze, mit der die Abgeordnete von Thun seit der Ausstrahlung der ARD-Dokumentation in den Netzwerken überzogen wird. Um Czarnecki abzusetzen, ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

