Eklat bei der Siegerehrung Der Erfolg der deutschen Mix-Staffel zum WM-Auftakt der Biathleten wird von einem brisanten Streit überschattet.

Die deutsche Staffel hatte allen Grund zum Lachen. Anderen ist das vergangen. © dpa

Sieger-Pressekonferenzen im Biathlon sind meist recht langweilige Veranstaltungen. Der Medienchef des Verbandes stellt jedem eine Frage zum Rennverlauf, die brav beantwortet werden. Nach fünf Minuten ist alles vorbei und der Erkenntnisgewinn gering. Nach dem ersten Rennen bei der WM in Hochfilzen ist alles anders. Das siegreiche deutsche Mix-Quartett sitzt zwar in der Mitte des Podiums, spielt aber nur eine Nebenrolle.

Als der denkwürdige Schlagabtausch beendet ist, schnauft Schlussläufer Simon Schempp tief durch und liefert die passende Zusammenfassung des Geschehens in seinem urbayerischen Dialekt: „Momentan kocht’s halt a bissel.“

Auslöser war die WM-Nominierung des Russen Alexander Loginow, der bis Dezember eine zweijährige Epo-Sperre abgebrummt hatte. In den sozialen Netzwerken kommentierte das Martin Fourcade bissig: „Wir dachten nicht, dass es möglich ist. Aber sie haben es getan“, twitterte der Franzose, der nicht nur seine Sportart seit Jahren dominiert, sondern nun auch als Vorreiter im Anti-Doping-Kampf auftritt.

Am Donnerstag rang er beim Auftakt der Titelkämpfe im Schlusssprint Anton Shipulin nieder. Bei der Siegerehrung im Stadion, bei der erst einmal nur Blumen überreicht wurden, kam es dann zum Eklat. Loginow verweigerte Fourcade den Handschlag – oder umgedreht, darüber gibt es unterschiedliche Interpretationen. Und als das russische Quartett dann das Treppchen mit der Nummer drei bestieg, applaudierte Fourcade höhnisch und verließ demonstrativ das Podium. Für ihn war die Zeremonie vorzeitig beendet.

Auf der Pressekonferenz wurde das ausführlich ausgewertet. Dort war Loginow nicht erschienen, dafür lieferten sich Fourcade und Shipulin einen Schlagabtausch. „Er hat sich unfair verhalten und damit greift er unsere ganze Mannschaft an. Das können wir nicht hinnehmen“, sagte Shipulin und war sichtlich aufgebracht. Fourcade wies die Vorwürfe zurück. Er habe nichts falsch gemacht. „Ich kämpfe für sauberen Sport und wer das nicht akzeptiert, muss damit klarkommen.“

Für zusätzliche Brisanz sorgte eine Äußerung von Ricco Groß, dem deutschen Trainer des russischen Männer-Teams. Angeblich wurde die Nominierung Loginows über seinen Kopf hinweg entschieden. „Wir wollten eigentlich eine komplett andere Mannschaft laufen lassen. Aber der Verband hat sich dann für diese Aufstellung entschieden“, sagte Groß.

Die deutschen Sieger fühlten sich sichtlich unwohl bei diesem Streit, ließen aber durchblicken, für welche Seite sie sympathisieren. Der Kommentar von Fourcade im Netz sei legitim gewesen, fand Arnd Peiffer, der keinen einzigen Nachlader benötigte und einen deutlichen Vorsprung herausgelaufen hatte. „Man kann sich auch mal gegenseitig kritisieren, aber nicht alle sind für Kritik offen – und dann kommt eben so etwas dabei heraus.“ Erik Lesser gehörte zwar nicht zum goldenen Mix-Quartett, wurde aber noch deutlicher. „Die ganze Sache stinkt mir zum Himmel. In Russland nimmst du was, sitzt deine Sperre ab, kommst wieder und machst dir nen Fetten“, erklärte der Thüringer.

Die Nominierung Loginows wie auch von Irina Starych, die ebenfalls wegen Epo-Dopings pausieren musste, wirkt nach den Ergebnissen des McLaren-Reports, in dem 31 russische Biathleten verdächtigt werden, wie eine Provokation. Erst am Mittwoch hatte der internationale Verband IBU auf einem außerordentlichen Kongress dem sibirischen Tjumen die Austragung der WM 2021 entzogen. Die russischen Funktionäre kündigten nun an, die Entscheidung nicht zu akzeptieren und bis vor den Sportgerichtshof Cas zu ziehen.

Dass die österreichische Bundespolizei in der Nacht der WM-Eröffnung das Hotel der in Verdacht geratenen Kasachen nach verbotenen Substanzen durchsuchte, ist da fast nur noch eine Randnotiz. „Hoffentlich kommen auch wieder andere Zeiten“, sagte Schempp. Dann stehen vielleicht die Sieger im Mittelpunkt.

TV-Tipp: Fr., 14.45 Uhr: Sprint der Frauen übertragen ZDF und Eurosport

