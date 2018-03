Eklat bei Amtseinführung

Milos Zeman, Präsident von Tschechien, unterzeichnet den Präsidentschaftseid während seiner Vereidigung auf der Prager Burg. © dpa

Prag. Bei der Vereidigung des tschechischen Präsidenten Milos Zeman ist es zu einem Eklat gekommen. In seiner Rede auf der Prager Burg griff Zeman am Donnerstag die liberale Presse, namentlich die Zeitung „Hospodarske noviny“ und das Magazin „Respekt“, sowie das öffentlich-rechtliche Fernsehen an. Er warf ihnen „Manipulation der tschechischen Öffentlichkeit“ vor. Mehrere konservative Abgeordnete, darunter Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg, verließen daraufhin aus Protest den Saal.

Knapp sechs Wochen nach seiner Wiederwahl legte der 73-Jährige vor einer gemeinsamen Sitzung der beiden Parlamentskammern seinen Amtseid ab. Der weithin als russlandfreundlich geltende Zeman hatte sich in der Stichwahl mit 51,4 Prozent der Stimmen knapp gegen seinen liberalen und proeuropäischen Herausforderer Jiri Drahos durchgesetzt. Damit wurde er in seine zweite, fünfjährige Amtszeit eingeführt. In Tschechien hat der Präsident überwiegend repräsentative Aufgaben.

Zeman hatte sich zuletzt als harter Gegner der Aufnahme von Flüchtlingen und scharfer Kritiker des Islams profiliert. Er hält weiter zu Regierungschef Andrej Babis, obwohl der Gründer der populistischen ANO-Partei Mitte Januar die Vertrauensfrage im Parlament verloren hatte. Dahinter stehe eine „nationalistische Kehrtwende“ des einstigen Sozialdemokraten, sagte der Politologe Stanislav Balik im tschechischen Fernsehen CT.

Die feierliche Zeremonie wurde live im Fernsehen übertragen. Sie fand im Wladislaw-Saal aus dem 15. Jahrhundert statt, in dem einst die Krönungsfeierlichkeiten der böhmischen Könige abgehalten wurden. Die Nationalhymne erklang, Soldaten feuerten 21 Ehrensalven ab. (dpa)

