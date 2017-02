Ekel-Alarm im Stadtzentrum Der Schnee ist weg, nun aber tauchen bisher gut versteckte Ärgernisse auf. Zum Beispiel an der Pulsnitzer Straße.

Ein ekeliger Anblick an der Pulsnitzer Straße mitten in Radeberg: Hundehaufen an Hundehaufen (l.) – und auch zahlreiche Silvesterböller-Reste tauchen hier nach dem Tauwetter nun wieder auf. © Leserfotos: Ralf Suhr

Bei diesem Anblick wünschen sich wahrscheinlich auch die größten Frühlingsfans noch einmal reichlich Schnee zurück! Seit die weiße Pracht nun fast überall in Radeberg weggetaut ist, tauchen die bisher darunter gut „versteckten“ Reste der Silvesterböllerei, vor allem aber die Hinterlassenschaften der Radeberger Vierbeiner auf. Und das findet beispielsweise SZ-Leser Ralf Suhr ziemlich eklig. Und so zückte er beim Sonntagsspaziergang an der Pulsnitzer Straße seine Handykamera, um den unappetitlichen Anblick aufs Foto zu bannen. „Vielleicht ist das ja eine Veröffentlichung wert, mit dem Hinweis, wie es nicht sein sollte“, sagt der Radeberger.

Wenig beigeistert von solchen Anblicken ist man auch im Radeberger Rathaus. „Natürlich ärgert uns das“, sagt Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Und natürlich könnte das Ordnungsamt auch empfindliche Geldstrafen verhängen. „Aber wir können natürlich nur Strafen auferlegen, wenn wir jemanden überführen können, dem wir die Strafe auferlegen können“, macht der Stadtsprecher deutlich, dass die Stadt die Übeltäter sozusagen auf frischer Tat ertappen muss. Also bleibt Jürgen Wähnert nur, an die Hundebesitzer zu appellieren, „bitte die Hinterlassenschaften zu beseitigen“. Laut Polizeiverordnung sind die Hundehalter dazu verpflichtet, Tüten dafür dabei zu haben. Zudem hat die Stadtverwaltung auch zahlreiche sogenannte Hunde-Toiletten im Stadtgebiet aufgestellt, in denen Tüten kostenlos gezogen werden können.

Zudem gibt es ja noch die leise Hoffnung, dass der Winter samt der dazugehörenden Schneeflocken doch noch mal auch nach Radeberg zurückkehrt. Dann würde das Dilemma zumindest noch einmal kurz überdeckt …

