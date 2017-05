Eiszeit in Zittau SZ-Reporter Mario Heinke hat eine Eisroute in der Innenstadt gefunden. Probieren muss jeder selbst.

Reno Barteleit verkauft im „Softeis Pinguin" in der Frauenstraße 3 verschiedene Sorten Softeis und Eisbecher. Gastronom Henryk-Haußer Knabe (hinten im Bild) ist der neue Betreiber des Eisshops.



Reno Barteleit „zapft“ ein Softies nach dem anderen. Lacht die Sonne, greifen Passanten gern zur weichen Variante des Speiseeises und suchen so Abkühlung. Vanille gibt es immer, die anderen Geschmacksrichtungen wechseln wöchentlich, sagt der Eismann. In dieser Woche laufen Schoko und Vanille mit Apfel-, Waldbeer- oder Mangostreifen aus der Softeismaschine im „Softeis-Pinguin.“ Zittau hat wieder einen „Pinguin.“ Die gleichnamige Eisdiele in der Brüderstraße ist seit 2009 Geschichte. Deshalb hat Gastronom Henryk Haußer-Knabe den Namen einkassiert und seine neue Softeisbar in der Frauenstraße 3 kurzerhand nach dem Seevogel benannt. Wegen des Wiedererkennungseffektes gestaltete Haußer-Knabe auch die Softeisbar im kleinen Gewölbe des Dornspachhauses um, die er seit vergangenem Jahr betreibt. Auch sie heißt jetzt „Softeis Pinguin“.

Das kleine Geschäft in der Frauenstraße 3 war frei geworden, weil der Vorgänger die „Eis Käthe“ aufgab, die er im Frühjahr 2015 eröffnet hatte. Haußer-Knabe hat nun zwei Eisbars in der Innenstadt, die im Wechsel unterschiedliche Geschmacksrichtungen anbieten.

Die SZ fand insgesamt 15 Lokale oder Geschäfte, die Kugel-, Soft- oder abgepacktes Eis im Straßenverkauf anbieten bei einem spontanen Rundgang im Zittauer Stadtzentrum, innerhalb des Grünen Rings. Im Nachgang wurden die Standorte auf der Karte zu einer Route zusammengefügt und eine Zittauer Eisroute festgelegt. Wer die Route nun selbst einmal abgehen möchte, fängt am besten im Café Weber auf der Reichenberger Straße an, um große Umwege zu vermeiden. Dort gibt es neben verlockenden Torten und Törtchen abgepacktes Eis. Die Stadtbäckerei Zabel, einige Meter weiter an der Ecke zur Albertstraße, verkauft abgepacktes Softeis und demnächst auch Bio-Kugeleis, verrät die Verkäuferin die neue Verkaufsstrategie des Chefs vorab. Die Moccabar in der Alten Schmiede am Salzhaus hat immer mindestens zehn Sorten Kugeleis auf Lager, die regelmäßig wechseln. Sieben Schleckermäuler sitzen am frühen Nachmittag am Samariterinnenbrunnen auf der Neustadt, der in diesem Jahr wegen des städtischen Geldmangels blumenlos bleibt, und schlabbern mit der Sonne um die Wette. Die hellen Flecken auf dem blauen Pflaster zeigen, dass mindestens ein Leckermaul den Kampf verloren hat. In der „Eisbar“ direkt neben dem „Zittauer Hof“ sind drei Sorten Softeis zu haben, die fast täglich wechseln. Welche Sorte gerade angeboten wird, erfährt der Internet- oder Smartphone-Nutzer ganz zeitgemäß und digital im sozialen Netzwerk Facebook. Auf der oberen Neustadt weht eine große Fahne. Pasta Fantastica führt Bauernhof-Eis aus Oberseifersdorf. Was manche noch nicht wissen: Das Eis vom Bauernhof ist auch im Blumenhandel Waurich in der Johannisstraße zu bekommen. In der Frauenstraße stehen zwei große Softeiswaffeln aus Plastik auf dem Fußweg, damit auch der letzte Träumer registriert: Hier gibt es Softeis! Neben dem in der vergangenen Woche neu eröffneten „Softeis Pinguin“ bietet auch Herr Le im „Asia Bistro“ Softeis an. Eine Kugeleiskühltheke wartet in der Bäckerei Schedel an der Ecke Böhmische Straße/Rathausplatz. Sechs Standardsorten wie Schoko, Vanille oder Erdbeere sind vorrätig. Im Café Lust auf dem Markt warten elf Sorten Kugeleis auf Abnehmer, hergestellt nach „original italienischen Rezepten“. Genauso viele Sorten hat das „Café am Marsbrunnen“ gleich gegenüber im Angebot. Naturgemäß aus der Rolle fällt das Eis aus der „Bioase“ in der Lindenstraße, dort sind alle 20 Sorten erwartungsgemäß „bio“, aber abgepackt. Wer am Ende der Eisroute noch fähig zu einer Verkostung ist, geht in die Bäckerei Paul am Ende der Bautzner Straße, gegenüber der Post und probiert die acht Sorten Kugeleis, die dort in der Kühltheke liegen. Welches Eis im Straßenverkauf am besten schmeckt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Das Angebot in der Innenstadt ist jedenfalls mehr als üppig. Wem das Eis aus der Hand nicht reicht, dem sei gesagt, die großen Eisbecher mit Sahne und Co. gibt es ja auch noch.

Zum Redaktionsschluss fand die SZ innerhalb des Stadtrings noch einen weiteren Laden: Der „Eis-Dampfer“ am Spielplatz gegenüber der Parkschule, der E-Zigaretten, Liquids und Zubehör für Raucher im Sortiment hat, bietet in den Sommermonaten Eis im Pappbecher an.

