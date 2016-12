Eiszeit in Königstein Immer mehr Anbieter lassen sich für den Winter etwas einfallen. Das ist gut für die Gäste und für die Mitarbeiter.

René Fleischer hat seinen Sohn Stan fest im Griff. Der Kleine freundet sich nur langsam mit der neuen Kunsteisbahn bei Kanu Aktiv Tours am Elbufer in Königstein an. Ines Rex und Tochter Fiona haben ihren Spaß mit dem Pinguin und dem Eisbären. © Marko Förster

Dem kleinen Stan muss noch unter die Arme gegriffen werden. Noch weiß der Dreijährige nicht so richtig, was er mit diesem rutschigen Untergrund anfangen soll, auf den ihn sein Papa René Fleischer gestellt hat. Sich mit Gleitern an den Schuhen fortzubewegen, ist für das Kind aus Königstein noch Neuland. Bei dem Alter ist das kein Wunder. Aber auch für die Großen ist das Eislaufen in Königstein eine Premiere. „Schön, wenn man nicht mehr weit fahren muss, um mal Schlittschuh zu laufen“, sagt René Fleischer. Bisher gab es höchstens mal eine kleine Spritzeisbahn, wenn der Frost so richtig knackig war, oder einen zugefrorenen Teich, auf dem man Schlittschuh laufen konnte. Daran war bei den milden Wintern zuletzt aber kaum zu denken. Wer aber immer an solche Aktivitäten gedacht hat, war Renè Hofmann, der Geschäftsführer von Kanu Aktiv Tours. In der Sommersaison hat sein Unternehmen in Königstein viel zu tun. Im Winter ist Flaute. Daran wollte er etwas ändern und hat eine Kunsteisbahn mit der dazugehörigen Technik gekauft. „Das soll ein Angebot sein, das uns hoffentlich stabiler durch den Winter bringt“, sagt der Unternehmer.

Die Einrichtung der Eisbahn war allerdings nicht ganz so einfach wie gedacht. Das Gelände direkt an der Elbe sah zwar ziemlich eben aus. Doch erst bei genauerem Vermessen wurde klar, dass ein leichtes Gefälle ausgeglichen werden musste. „40 Zentimeter hören sich auf der gesamten Länge von 30 Metern nicht viel an“, sagt Hofmann. Das hätte sich mit der Dicke des Eises vermutlich auch ausgleichen lassen. Für die Kühltechnik wäre das aber schlecht. So wurde die Fläche erst mal mit Wabensteinen komplett waagerecht hergerichtet und darauf die Eisbahn installiert. „Jetzt haben wir eine einheitliche Eistiefe von mindestens sechs Zentimetern“, erklärt René Hofmann.

Für Kanu Aktiv Tours soll das auch nicht nur eine kurze Episode im Advent sein. Die Firma hofft, das dauerhaft etablieren zu können. „Uns ist aber klar, dass wir mindestens zwei Jahre durchhalten müssen, bis sich das vielleicht mal rechnet“, sagt Hofmann. Jetzt soll die Bahn erst mal bis in den März nächsten Jahres stehen bleiben. In vielen Orten entlang der Elbe in der Sächsischen Schweiz wird seit einiger Zeit versucht, mehr Angebote im Winter zu schaffen, die einen Aufenthalt in der Tourismus-Region noch attraktiver macht. In Kurort Rathen werden zum Beispiel Foto-Workshops, eine Malwoche oder Gesundheits-Seminare angeboten. Das ist nicht nur gut für die Gäste, sondern auch für die Mitarbeiter der Unternehmen. Allein mit der Sommersaison lassen sich Fachkräfte kaum halten. Ein ganzjähriger Arbeitsplatz macht auch den Arbeitgeber attraktiver.

Daran denken Ines Rex und ihre Tochter Fiona jetzt aber nicht. Sie drehen bei Popmusik ihre Runden auf der etwa 10 mal 30 Meter großen Eisfläche. Dabei schauen sie auf die Festung Königstein, die noch das letzte Licht der untergehenden Sonne erreicht. Die beiden könnten zu Fuß zur Eisbahn laufen. René Hofmann hat aber auch eine Fläche für zusätzliche Parkplätze hergerichtet. „Die sollte fürs Erste ausreichend sein“, sagt er. Das ist nicht der einzige Service. Man kann Schlittschuhe ausleihen und eine Pause bei Glühwein und Bratwurst machen. Auf Anfrage wären auch Eisstockschießen, Eisfußball oder Firmen- und Vereinsfeiern auf der Fläche möglich.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 14-20 Uhr; Sonnabend, Sonntag, Ferientage, 10-20 Uhr; Heiligabend 10-14 Uhr; Silvester, 10-16 Uhr;, Neujahr, 14-19 Uhr;

Tagestickets: Erwachsene 3,90 Euro, Schüler/Azubis/Studenten 3,40 Euro, Kinder bis 12 Jahre 2,90 Euro; Ausleihe Schlittschuhe 3 Euro.

