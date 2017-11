Eiszeit in Görlitz gestartet Seit diesem Freitag kann auf dem Obermarkt Schlittschuh gefahren werden – und das selbst bei Plusgraden.

Die ersten Schlittschuhfahrer haben die Eisfläche schon am Freitagnachmittag genutzt. © pawel sosnowski/pawelsosnowski.com

Seit Freitag kommen auf dem Görlitzer Obermarkt Schlittschuhfreunde wieder auf ihre Kosten. Die Eisbahn hat geöffnet. Bis zum 7. Januar bleibt sie stehen. Bis zu 15 Grad plus gilt die Bahn als eissicher. In den vergangenen Tagen wurde nach und nach die Eisschicht aufgebaut. Sie sollte zwischen vier und sechs Zentimeter dick sein, um einen gefahrlosen Schlittschuhspaß zu garantieren. Die öffentlichen Laufzeiten betragen pro Tag bis zu zehn Stunden. Je nach Temperaturen und Abnutzung der Eisschicht muss alle zwei bis vier Stunden das Eis aufbereitet werden. Die Bahn ist in diesem Jahr gewachsen. Auf 15 mal 21 Metern kann Schlittschuh gefahren werden. (SZ)

