Eiszeit auf dem Obermarkt Die freien Termine für die Eisarena sind fast ausgebucht.

Robert Neumann und Ronny Singer bauen die Banden an der Eisbahn auf dem Obermarkt auf. Das von den Stadtwerken veranstaltete eisige Vergnügen unterstützt auch der Döbelner Anzeiger. © André Braun

Am kommenden Freitag bricht die Eiszeit an in Döbeln. Auf dem Obermarkt ist mit dem Aufbau der Eisarena der Stadtwerke begonnen worden. Diesmal ist alles anders, denn die Stadtwerke haben die Eisbahn gekauft.

Mitarbeiter haben am Freitag auf dem Schwerlastboden die Kühlschläuche ausgerollt. Das funktionierte reibungslos. „Wir hatten die Bahn in den vergangenen zwei Jahren schon immer mit aufgebaut“, sagte Sebastian Gasch von den Stadtwerken. Gestern war auch das Kühlaggregat angeliefert worden. Voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag wird mit dem Eismachen angefangen „Am Mitwoch wird es fertig sein“, so Gasch. Die Wetteraussichten seien für die Eisbahn auch nicht schlecht. In den Nächten sei Frost angesagt.

Am Freitag soll die Eisbahn ab 13 Uhr nutzbar sein. Die offizielle Eröffnung erfolgt um 17 Uhr. Die Gelegenheit wollen die Stadtwerke nutzen, um gleich noch die Gewinner ihres Gewinnspiels auszulosen. Große Nachfrage gibt es von Schulklassen, die die Bahn an zehn Tagen nutzen können. Die meisten Termine seien mittlerweile vergeben, sagte Gasch. „Es gibt auch Anfragen für die Nachmittage. Aber da ist die Bahn für jedermann offen.“ 14 Tage wird die Eisbahn auf dem Obermarkt die Attraktion sein. In zwei Wochen wird parallel dazu der Weihnachtsmarkt veranstaltet. (DA/jh)

