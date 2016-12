Eisstadion wird erst im Oktober fertig Im Herbst 2017 sollen die Arbeiten an der Halle in Niesky beendet sein. Ursprünglich war das für dieses Jahr geplant.

So soll das Eisstadion in Niesky einmal aussehen. © Repro SZ

Bis zum 12. Oktober des kommenden Jahres soll die Eissporthalle hinter dem Waldbad spielfertig sein. Dies teilt Sylke Seidel aus der Stadtverwaltung bei der Stadtratssitzung am Montag mit. In Etappen stellt sie die weiteren Zwischenziele vor. Dieser neue Zeitplan trägt den Verzögerungen Rechnung, die sich durch einen Planerwechsel und den unberechenbaren Baugrund ergeben haben. Ursprünglich sollte das Stadion noch in diesem Jahr eingeweiht werden.

Keine Klarheit gibt es dazu, wie stark sich dies auf die Kosten auswirkt. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann berichtet auf Nachfrage, dass die kommenden Vergaben und eine ausstehende Förderzusage hier keine Angabe zulassen. Spätestens in der ersten Sitzung des Stadtrats im neuen Jahr soll aber eine Summe feststehen. (so)

zur Startseite