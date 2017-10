Eisstadion, Lichterglanz und noch viel mehr Die Vorschau auf das kommende Wochenende lohnt sich. Es gibt unter anderem tollen Sport, gute Musik, einen gemütlichen Einkaufsabend - und der nächste Feiertag ist ja auch nicht weit. Vorschläge, wo man das Wochenende verbringen kann, gibt es wie immer beim www.sz-veranstaltungskalender.com.

Das neue Eisstadion in Niesky ist fertig und wird am Sonnabend eingeweiht. © Jens Trenkler

Das kommende Wochenende wird von der Einweihung der neuen Nieskyer Eissporthalle überstrahlt. Am Sonnabend, von 10 bis 14 Uhr, ist Tag der offenen Tür, das Eis kann kostenlos getestet werden. Und am Abend, ab 18 Uhr, wird das neue Eisstadion mit einem Eishockeyspiel zwischen den Nieskyer Tornados und den Lausitzer Füchsen feierlich eingeweiht. Wer lieber ganz besonders einkaufen geht, kann das am Sonnabendabend, von 18 bis 22 Uhr, in Görlitz bei Lichterglanz tun. Feuershows, Lichtinstallationen an verschiedenen Standorten in der Innenstadt sowie Musik sorgen für ansprechendes Ambiente. Natürlich gibt es verschiedene Verkaufsaktionen und kulinarische Leckerbissen. Wer Stars aus alten DDR-Zeiten frönen will, hat am Freitag in der Kulturbrauerei bei einem Lift-Konzert die Chance dazu. Tolle Partys gibt es an vielen Orten im Landkreis: zum Beispiel am Freitag im „Bunten Hund“ in Zittau mit deutschem Punk oder am Sonnabend bei der 1. Ebersbacher Schlagernacht im OKV. Und der Findlingspark Nochten lockt die Kinder schon am Sonntagnachmittag zur ersten Halloween-Party.

