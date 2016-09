Eisstadion auf dem Prüfstand Niesky berichtet heute dem Freistaat über Probleme auf der Großbaustelle und hofft auf mehr Unterstützung.

© SZ-Archiv/André Schulze

Wie teuer wird das neue Nieskyer Eisstadion? Nachdem gut die Hälfte aller Lose der Großbaustelle vergeben sind, setzen sich Vertreter der Stadt heute mit dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, kurz SIB, an einen Tisch. Dann will die Stadt detailliert über den Verzug und die Kostensteigerung auf der größten kommunalen Baustelle seit der Wende berichten. Für 6,7 Millionen Euro erhält das ehemalige Eisstadion derzeit erstmals ein Dach. Doch der Wechsel eines Planers und Probleme mit dem Baugrund haben den ohnehin schon knappen Zeitplan nicht aufgehen lassen. Nun hofft Niesky, dass es mit den Zusatzkosten nicht alleine gelassen wird. „Wir hoffen, dass der Freistaat die Fördersumme noch anpasst“, sagt Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann.

Doch um wie viel Geld geht es eigentlich? Beate Hoffmann beziffert die Mehrkosten derzeit mit vier Prozent. Bezogen auf die ursprüngliche Kostenplanung sind das etwas mehr als eine Viertelmillion Euro. Kommt der Freistaat der Stadt entgegen, seien die Kosten für die Stadt zu stemmen, versichert Nieskys Oberbürgermeisterin. Ihrer Meinung nach bewegen sich die Mehrkosten in einem vertretbaren Rahmen. Zumal die Stadt die Ursachen für die Kostensteigerung nicht selbst zu verantworten hätte. So haben vorab genommene Proben nicht darauf deuten lassen, dass Teile des Bodens für den Stadionausbau ausgetauscht werden müssen. Auch die gute Konjunktur hätte zu Kostensteigerungen geführt. Viele Firmen sind gut ausgelastet. An den Ausschreibungen für das Eisstadion haben sich deutlich weniger Unternehmen beteiligt als erhofft. In einem Fall hat es nicht einen Bewerber gegeben.

Die SIB prüft nun die Argumente der Stadt auf deren Stichhaltigkeit. Ob der Freistaat Niesky über die Sächsische Aufbaubank entgegen kommt, wird nach der Prüfung entschieden. Das neue Stadion wird aufgrund der Verzögerungen nicht mehr in diesem Jahr fertiggestellt. Beate Hoffmann hofft, dass die Eisfläche aber zumindest noch in dieser Eishockey-Saison fertig wird, also Anfang 2017. Wenn alles gut läuft. Denn die Vergangenheit hat das Rathaus gelehrt, dass, wenn ein Gewerk ins Stocken gerät, schnell auch andere ausgebremst werden. Nun ist die Hoffnung im Rathaus groß, dass zumindest das Wetter mitspielt und die Bauarbeiten dank eines milden Winters gut vorankommen. Den Fortschritt auf der Baustelle können alle dank einer Webcam im Internet verfolgen.

