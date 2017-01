Eisrettung geprobt Die Klingenberger Feuerwehren testen den Ernstfall. Dafür waren über 50 Kameraden im Einsatz.

Bei einer Eisrettung kann ein schlittenähnliches Gefährt zum Einsatz kommen. © Roland Halkasch

Die Freiwilligen Feuerwehren von Colmnitz, Klingenberg, Höckendorf, Pretzschendorf, Obercunnersdorf und Röthenbach haben am Dienstagabend das aktuelle frostige Wetter für eine spezielle, fast dreistündige Übung genutzt. Zusammen mit der DRK Wasserwacht aus Freital probten die rund 50 Feuerwehrleute am zugefrorenen Teich am Colmnitzer Jugendklub die Eisrettung. Federführend war die Colmnitzer Wehr, die mit 101 Mitgliedern die größte im Klingenberger Gemeindegebiet ist. Erst zeigten die Wasserretter Möglichkeiten, eine eingebrochene Person aus dem kalten Wasser zu retten. Dann waren die Feuerwehrleute an der Reihe. Immer wieder unterschätzen Leute die Dicke des Eises auf Gewässern, brechen ein. Für derartige Fälle wollen die Feuerwehrleute gewappnet sein. (rha/skl)

