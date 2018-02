Eisplatten vom Dach gefallen Besonders von Lkw können sich die gefährlichen Geschosse lösen.

Landkreis. Die Polizeidirektion Dresden hat erste Fälle registriert, wo Pkw durch sich von Lastern lösende Schollen beschädigt wurden. So fiel am Montagmorgen eine Eisplatte von einem polnischen Lkw auf der A 13 bei Thiendorf und beschädigte die Frontscheibe eines nachfolgenden Fiat Ducato. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro. Der 29-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Einige Stunden später dasselbe Szenario aber mit anderen Protagonisten. Von einem polnischen Sattelauflieger löste sich eine Eisplatte und beschädigte die Frontscheibe eines VW Passat. Der Vorfall ereignete sich wiederum auf der A 13 in Höhe Thiendorf. Dieses Mal stoppte der Lkw-Fahrer jedoch an der nächsten Raststätte. Hinzugerufene Polizeibeamte sorgten dafür, dass er seinen Sattelzug gänzlich von Schnee und Eis befreite. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung von rund 150 Euro zahlen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass jeder Fahrer verpflichtet ist, vor Fahrtantritt Schnee und Eis vollständig vom Fahrzeug zu entfernen, andernfalls drohen bis zu 120 Euro Bußgeld sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. (ml)

