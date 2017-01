Eisplatte zerschlägt Frontscheibe auf der Autobahn Nieder Seifersdorf. Eine Eisplatte hat die Windschutzscheibe eines Autos auf der A4 durchschlagen. Die Scholle hatte sich am Montagmorgen bei Nieder Seifersdorf vom Dach eines vorausfahrenden Sattelzuges gelöst. Der 62-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Andere Reisende machten den Lkw-Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Der 63-Jährige stoppte sofort und kümmerte sich bis zum Eintreffen einer Streife der Autobahnpolizei um den Opel-Fahrer. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei appelliert sowohl an die Lkw-Fahrer als auch Pkw-Nutzer, sich auf die witterungsbedingten Gefahren einzustellen. In der Oberlausitz stehen auf einem Firmengelände in Döbschütz, unweit der Autobahnanschlussstelle Nieder Seifersdorf, sowie auf der Rastanlage Oberlausitz-Nord an der A 4 bei Salzenforst spezielle Schneeräumgerüste bereit. Hier können Lkw-Fahrer gefahrlos und kostenfrei ihre Lastzüge von Eis und Schnee befreien. Auch Autofahrer sollten sich auf die winterlichen Gefahren einstellen und ausreichend Sicherheitsabstand zu vorausfahrenden Lkw halten. Im Falle herabfallender Eisplatten besteht so die Chance, anhalten oder ausweichen zu können.

Zeuge verfolgt und ergreift Ladendieb Zittau. Ein 57-jähriger Mann ist in Zittau bei einem Ladendiebstahl aufgeflogen. In einem Supermarkt an der Leipziger Straße wollte er Montagmittag verschiedene Cremes und Batterien stehlen. Als ihn Mitarbeiter ansprachen, ließ er seinen Rucksack mitsamt der Beute fallen und rannte davon. Ein Zeuge verfolgte den Dieb. Er ergriff und übergab den Mann einer Streife der zwischenzeitlich alarmierten Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien des tschechischen Täters auf und bedankten sich bei dem helfenden Zeugen für sein couragiertes Handeln. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers führt die weiteren Ermittlungen.

Versuchter Einbruch mit gestohlenem Pick-up Seifhennersdorf/Großschweidnitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen roten VW Taro aus einem Betrieb an der Rumburger Straße in Seifhennersdorf entwendet. Der 21 Jahre alte Pick-up war mit den amtlichen Kennzeichen ZI-PW 55 versehen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde mit etwa 1000 Euro beziffert. Offenbar nutzten die Täter den gestohlenen VW wenig später bei einem Garageneinbruch an der Gustav-Albert-Straße in Großschweidnitz. Dort waren Unbekannte mit einem Auto gegen zwei Garagentore gefahren, um so in die Objekte zu gelangen. Ein Anwohner hatte zwei Männer mit einem roten Pick-up beobachtet. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden, entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte. Aus den Garagen wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden wurde mit rund 2000 Euro beziffert. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, deren Auswertung noch aussteht. Die Soko Kfz übernimmt die weiteren Ermittlungen. Nach dem VW Pick-up wird international gefahndet.

Erfolgreicher und gescheiterter Autodiebstahl Weißwasser/Boxberg. Unbekannte haben in Weißwasser einen VW Golf IV gestohlen. Das grüne Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GR-TN 663 stand auf einem Parkplatz an der Karl-Liebknecht-Straße und verschwand am Montagnachmittag. Den Zeitwert des 16 Jahre alten Volkswagens bezifferte der Eigentümer auf rund 1000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Golf wird gefahndet. Auch in Boxberg waren Autodiebe in der Nacht zu Montag aktiv. Auf einem Parkplatz an der Diesterwegstraße versuchten sie vergeblich, einen Audi zu stehlen. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem versuchten Diebstahl aufgenommen.

Polizei stellt Fahrraddieb Görlitz. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Görlitz einen Fahrraddieb gestellt. Eine Zeugin gab den Beamten den entscheidenden Hinweis. Sie hatte beobachtet, wie ein Unbekannter zwei Fahrräder aus einem Hauseingang an der Lutherstraße schleppte und in Richtung Bahnhof trug. Mehrere Streifen des örtlichen Polizeireviers suchten im Stadtgebiet nach dem Dieb. Die Beamten ergriffen den 23-jährigen, deutschen Tatverdächtigen aus Görlitz auf der Jauernicker Straße und stellten die beiden Fahrräder sicher. Der Mann stand unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,2 Promille. Bei der Durchsuchung des 23-Jährigen stellten die Beamten zudem eine Handsäge als Tatwerkzeug sicher. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Kleintransporter um eine Tonne überladen Kodersdorf. Eine Streife des Verkehrsüberwachungsdienstes hat einen überladenen Kleintransporter in Kodersdorf erwischt. Das fiel bei einer Kontrolle des Renault Master am späten Montagnachmittag am Autohof an der B115 auf. Der Renault war um rund eine Tonne zu schwer. Die Beamten untersagten dem 47-jährigen Fahrer die Weiterfahrt, bis umgeladen wurde. Auf ihn kommt zudem ein Bußgeld zu.

Einbrecher stehlen Bargeld und Zigaretten Görlitz. Unbekannte sind in Görlitz in ein Geschäft an der Rauschwalder Straße eingebrochen. Sie durchsuchten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen die Räumlichkeiten und stahlen einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem verschwanden Zigaretten in noch unbekannter Menge. Der Sachschaden beträgt etwa 3500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Tatort. Der Kriminaldienst des örtlichen Reviers hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl aus drei Garagen Ebersbach-Neugersdorf. Unbekannte sind im Ortsteil Ebersbach an der Lange Straße in zwei Garagen eingebrochen und haben eine dritte, unverschlossene Garage durchsucht. Sie entwendeten in der Nacht zu Montag einen Komplettsatz Sommerräder mit Alufelgen. Außerdem schlugen die Täter die Scheibe eines abgestellten Mitsubishis ein und stahlen aus dem Innenraum eine Digitalkamera. In der unverschlossenen Garage stand ein unverschlossener Audi. Aus diesem verschwanden ein mobiles Navigationsgerät sowie ein Fernglas. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro, der Wert des Diebesgutes in Summe etwa 1500 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren der Täter, der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viel zu schnell am Autobahntunnel Nieder Seifersdorf. Die Polizei hat die Geschwindigkeit an der Zufahrt zum Autobahntunnel Königshainer Berge in Richtung Dresden kontrolliert und dabei einen Mercedes gemessen, der statt der erlaubten 80km/h mit 136 km/h unterwegs war. Auf den Fahrer werden ein Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Zentralregister zukommen. Von rund 2900 Fahrzeugen fuhren am Montagnachmittag binnen fünf Stunden 114 schneller als erlaubt.

Industriestaubsauger und Laubbläser gestohlen Rothenburg. Unbekannte haben versucht, in einen Betrieb im Ortsteil Lodenau einzubrechen. Dort versuchten die Täter am vergangenen Wochenende, zwei Traktoren der Marke New Holland zu entwenden. Das Starten der Fahrzeuge gelang jedoch nicht. Aus dem Betrieb verschwanden ein Industriestaubsauger und ein Laubbläser im Gesamtwert von etwa 250 Euro. Bei dem Einbruch hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von rund 500 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Görlitz übernimmt die weiteren Ermittlungen.