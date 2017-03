Eispanzer hält sich im Kammgebiet In Zinnwald liegen immer noch 15 Zentimeter Schnee. Skilanglauf ist weiterhin möglich.

B © Symbolbild: dpa

In Zinnwald wurden zwar auch schon die ersten Schneeglöckchen gesichtet. Doch der Winter gibt sich im Kammgebiet noch nicht geschlagen. Wie der Wetterverein informiert, zeigte das Thermometer am Montag früh minus vier Grad an. Unter der kalten Luft hält sich der Eispanzer beharrlich. In Zinnwald liegen immer noch 15 Zentimeter Schnee. Daher ist im Kahleberggebiet weiter Skilanglauf möglich, meldet das Tourist-Info-Büro. Allerdings ist mit Einschränkungen zu rechnen. (SZ/ks)

zur Startseite