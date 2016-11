Eislöwen verpflichten weiteren Torwart René Swette erhält einen befristeten Vertrag und ist bereits am Mittwochabend im Kader. Der 28-Jährige gehörte jahrelang zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft.

Die Dresdner Eislöwen haben auf den längerfristigen Ausfall von Kevin Nastiuk reagiert und mit René Swette einen weiteren Torwart verpflichtet. Der 28 Jahre alte Österreicher erhält einen befristeten Vertrag und gehört bereits am Mittwochabend zum Kader. Ab 17 Uhr empfangen die Eislöwen den EHC Freiburg zum Nachholspiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 in der Energieverbundarena.

Swette stand unter anderem acht Jahre beim Klagenfurter AC auf dem Eis, wurde mit dem Verein zweimal Meister und gehörte jahrelang zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft, in der er jedoch wenig Einsätze bekam. Auf seine internationale Erfahrung setzt auch Bill Stewart, wobei der Eislöwen-Coach auch Hannibal Weitzmann einen guten Job bescheinigt. Der 21 Jahre alte Keeper von den Kölner Haien spielt mit einer Förderlizenz für die Dresdner, könnte also jederzeit von seinem Stammverein angefordert werden. Nastiuk, eigentlich die Nummer eins bei den Eislöwen, hatte sich den rechten Daumen gebrochen und musste operiert werden. Er fällt mehrere Wochen aus. (SZ)

zur Startseite