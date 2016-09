Eislöwen verpflichten jungen Stürmer

Knapp zwei Wochen vor dem Start in die neue DEL 2-Saison haben die Dresdner Eislöwen ihren Kader mit einem Talent ergänzt. Nach überzeugenden Trainingseindrücken und einem gelungenen Testspieleinsatz gegen den EC Bad Nauheim spielt Ludwig Wild künftig in der Landeshauptstadt. An seinem neuen Spieler schätzt Trainer Bill Stewart vor allem dessen Einsatzwillen. Wild sei aber auch „ein guter Schlittschuhläufer, der noch Potenzial nach oben hat“, sagte der 58-Jährige.

Das sieht auch der 21 Jahre alte Wild so – vor allem im Torabschluss. „Ich sollte eher selbst schießen, als noch einmal abzuspielen. Daran muss ich weiter intensiv arbeiten“, sagte der Stürmer. Bei seinem neuen Verein fühlt sich Wild, der beim Landshuter SV ausgebildet wurde und bis 2014 drei Jahre bei den Eisbären Juniors Berlin aktiv war, bereits sehr wohl. „Die ersten Eindrücke sind super, und mit Dominik Grafenthin spielt ein guter Freund von mir in Dresden.“ Die Chancen stehen also gut, dass zu den bisher absolvierten 50 DEL 2-Einsätzen für Landshut noch einige für die Eislöwen folgen werden. (SZ)

zur Startseite