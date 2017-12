Eislöwen unterliegen Kaufbeuren deutlich

Dresden. Die Dresdner Eislöwen haben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 die dritte Niederlage hintereinander eingesteckt. Nach den Auswärtspleiten bei den Bietigheim Steelers und Kassel Huskies verloren sie am Sonntagabend zu Hause mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) gegen den ESV Kaufbeuren. Dabei schossen die Blau-Weißen vor 2 128 Zuschauern 39-mal aufs Tor der Gäste, der Gegner 26-mal. Bei den Strafzeiten schenkten beide Mannschaften sich nichts. Sie kassierten jeweils zwölf Minuten. (SZ/sw)

Pechstein mit vier Olympia-Starts

Berlin. Claudia Pechstein darf bei ihren siebten Winterspielen viermal an den Start gehen. Wie aus der Verteilung der Quotenplätze durch den Internationale Eislauf-Verband ISU hervorgeht, hat sich die 45 Jahre alte Berlinerin als Weltcup-Dritte über 3 000 und 5 000 Meter qualifiziert. Im Gesamt-Weltcup des Massenstartrennens ist sie sogar als Zweite in Pyeongchang dabei. Das deutsche Damen-Team nimmt die Olympia- Rennen mit Pechstein gleichfalls als Weltcup-Zweiter in Angriff. (dpa)

Elbflorenz-Handballer feiern ersten Auswärtssieg

Nordhorn. Die Handballer des HC Elbflorenz haben den Abwärtstrend in der 2. Bundesliga gestoppt. Nach vier Niederlagen hintereinander gewannen sie am Sonntagabend bei der HSG Nordhorn mit 29:28. Durch den ersten Auswärtserfolg in dieser Saison belegen die Dresdner nach dem 18. Spieltag in der Tabelle den 13. Platz und liegen weiter mit vier Zählern vor dem ersten Abstiegsrang. Ihr bester Werfer war vor 2 411 Zuschauern Kreisläufer Henning Quade mit sieben Toren. (SZ)

zur Startseite