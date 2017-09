Eislöwen trotz Testsieg mit Luft nach oben

Hannover. Die Dresdner Eislöwen haben das letzte Testspiel vor dem Start der neuen DEL2-Saison gewonnen. Bei den Hannover Indians setzten sie sich mit 5:1 (1:1; 2:0; 2:0) durch. Kapitän René Kramer brachte die Mannschaft von Cheftrainer Franz Steer am späten Sonntagnachmittag nach 13 Minuten in Führung. Kurz vor der Pausensirene gelang dem Oberligisten in Unterzahl der Ausgleich. Im zweiten Drittel trafen Shawn Boutin (23.) und Alexander Höller (32.). Im Schlussdrittel machte der Österreicher sein zweites Tor (48.), ehe Mike Glemser (57.) den 5:1-Endstand markierte .

Auf Steer wartet bis zum ersten Spiel bei den Kassel Huskies am Freitag noch eine Menge Arbeit. „Wir haben schlecht begonnen, waren zu weit vom Gegner weg“, monierte der 59-Jährige. Das Spiel habe gezeigt, „dass wir noch Potenzial nach oben haben“. Beim 3:1 bei den Saale Bulls Halle am vergangenen Freitag hatte Steer bereits eine andere Schwäche seines Teams ausgemacht: „Uns sind insgesamt zu viele Fehlpässe unterlaufen“, erklärte er. (SZ)

zur Startseite