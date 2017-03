Eislöwen starten in ihre fünfte Jahreszeit Die Dresdner spielen am Dienstag gegen Kaufbeuren in den Play-offs – ihr Ziel korrigieren sie nicht.

Sie wollen wieder zur „Uffta“ vor den Fans niederknien – die Dresdner Eislöwen um Steven Rupprich (3. v. l.). Doch Viertelfinal-Gegner Kaufbeuren spielt eine überraschend starke Saison. © Thomas Heide

Wenn es Frühling wird, geht es auf dem Eis noch mal heiß her. „Das ist wie eine fünfte Jahreszeit für uns“, vergleicht Steven Rupprich die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit dem Karneval. „Da geht der Spaß erst richtig los.“ Die Dresdner Eislöwen starten am Dienstag, 19.30 Uhr, ins Viertelfinale gegen den ESC Kaufbeuren – in eigener Halle.

Das Heimrecht haben sie sich mit Platz vier in der Hauptrunde erkämpft, und das sei letztlich doch ausschlaggebend, meint Rupprich. Mit den zu Saisonbeginn geäußerten eigenen Erwartungen, um den Titel mitspielen zu wollen, hätten sie die Messlatte sehr hoch gelegt, was es ein bisschen schwieriger gemacht habe. „Man hat anfangs schon den Druck gespürt, aber wir haben uns gut zusammengerauft und die meisten Fehler in den Griff bekommen.“

Trotzdem fehlte den Dresdnern die Konstanz, hatten sie immer wieder Ausreißer nach unten. Das sei nicht wirklich zu erklären, meint Rupprich, und er hat zumindest einen Ansatz: „Bei uns hängt viel davon ab, ob wir mit den ersten Chancen treffen. Wenn nicht, verzweifeln wir zu schnell.“ Das wollen sie für die entscheidende Phase der Saison ändern, in der die Spiele sowieso enger werden. „Es muss auch mal reichen, mit zwei geschossenen Toren zu gewinnen.“ Jetzt gebe es erst recht keinen Grund mehr, von der ursprünglichen Zielstellung abzuweichen. „Wenn man in die Play-offs geht und nicht alles von sich erwartet, hat man dort nichts verloren“, sagt Rupprich, der trotz Mandelentzündung rechtzeitig fit sein will.

Der Stürmer, der als Verteidiger aushelfen musste, sieht Frankfurt und Kassel als die Favoriten auf den Titel, überraschend nicht den souveränen Hauptrunden-Sieger Bietigheim. „Ich glaube, dass sie in einer Serie gegen uns oder die beiden anderen Teams scheitern würden.“ Doch zunächst geht es für die Eislöwen um das Weiterkommen gegen Kaufbeuren, überraschend auf Platz fünf nach den 52 Spielen und zuletzt in Dresden mit 3:1 erfolgreich. Dieses negative Erlebnis spiele keine Rolle mehr, meint Rupprich. „Das war ein schwaches Spiel von uns und trotzdem bis zum Schluss knapp.“ Erst ein Schuss ins leere Tor brachte die Entscheidung.

Kaufbeuren sei eine sehr kompakte Mannschaft, die einen guten Zusammenhalt hat, lobt Rupprich den in dieser Saison bisher überraschend starken Gegner. „Sie können sich in einen Rausch spielen – wenn man sie lässt. Aber wenn man sie einmal geknackt hat, kommt man gut voran. Ich denke, dass sie uns liegen.“ Zwei, maximal drei Ausrutscher kann man sich in der Serie „Best of 7“ zwar leisten, aber wenn man in den Play-offs weit kommen will, müsse man die schnell wegstecken. Denn ab sofort wird im Dienstag-Freitag-Sonntag-Rhythmus gespielt. Die Belastung sieht Rupprich nicht als Problem. „Weniger Training, mehr Spiele – das mag doch jeder.“

