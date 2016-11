Eislöwen gewinnen mit neuem Torwart gegen Freiburg René Swette erhält einen befristeten Vertrag und ist bereits am Mittwochabend im Kader. Der 28-Jährige gehörte jahrelang zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft.

Die Eislöwen haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 gegen den EHC Freiburg am Mittwochabend mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) gewonnen. Zu seinem ersten Einsatz für die Dresdner kam dabei René Swette. Der Torwart wurde am Tag zuvor verpflichtet. Damit reagierte der Verein auf den längerfristigen Ausfall von Kevin Nastiuk. Der 28 Jahre alte Österreicher Swette erhielt einen befristeten Vertrag. Er stand acht Jahre beim Klagenfurter AC auf dem Eis, wurde mit dem Verein zweimal Meister und gehörte jahrelang zum Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft, für die er jedoch nur selten zum Einsatz kam. Auf seine internationale Erfahrung setzt Bill Stewart, wobei der Eislöwen-Coach auch Hannibal Weitzmann einen guten Job bescheinigt. Der 21 Jahre alte Keeper spielt mit einer Förderlizenz von den Kölner Haien für die Dresdner, sein Stammverein könnte ihn jederzeit anfordern. Nastiuk, eigentlich die Nummer eins bei den Eislöwen, hatte sich den rechten Daumen gebrochen und musste operiert werden. Er fällt mehrere Wochen aus.

Swette hatte einen starken Beginn, konnte während der zweiten Unterzahl gleich fünf Versuche der Freiburger abwehren, unter anderem parierte der Goalie stark gegen Nikolas Linsenmaier. Doch als die Eislöwen erneut in Unterzahl spielten, erzielte Marc Wittfoth die Führung für die Gäste (13.). In einem fehlerhaften Spiel kamen die Dresdner erst zum Ende des ersten Drittels zu guten Chancen: Brendan Cook verfehlte das Tor nach gutem Powerplay-Spiel knapp (18.), und Lucas Dumont scheiterte an Gäste-Keeper Lukas Mensator (19.). Im zweiten Drittel waren die Eislöwen zwar am Drücker, aber erst 23 Sekunden vor der Sirene traf René Kramer in Überzahl zum Ausgleich. Im Schlussabschnitt setzten die Blau-Weißen nach. Ein Schuss von Petr Macholda ging knapp vorbei, Dominik Grafenthin scheiterte frei an Mensator (jeweils 46.). Dann wurde erst ein Treffer der Freiburger wegen aktiven Handspiels nicht gegeben (47.), und schließlich erlöse Arturs Kruminsch die 2.946 Eislöwen-Fans in der Halle mit dem 2:1 (53.). Bis dahin war es mehr ein hartes Stück Arbeit als ein gutes Spiel. Den Sieg hatten sie sich trotzdem verdient, und das Tor zum 3:1 durch Tomas Schmidt (55.) war allemal ein Höhepunkt.

