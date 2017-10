Eislaufsaison startet am Sonnabend

Eissportfans können ab jetzt wieder in die Schlittschuhe schlüpfen und auf den Eisflächen im Sportpark Ostra ihre Runden drehen. An diesem Sonnabend startet dort die neue Saison auf rund 5 600 Quadratmetern Eis. Von 14 Uhr bis 18 Uhr lädt der Eigenbetrieb Sportstätten auf die Schnelllaufbahn und in die Trainingseishalle ein. Das Schöne daran: Der Eintritt ist kostenlos.

Wer es musikalisch mag, ist am Abend bei der ersten Eis-Disco der neuen Saison genau richtig. Los geht es 19.30 Uhr in der Trainingseishalle; dort wird bis 22.30 Uhr gefeiert. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Bis 11. März ist die Schnelllaufbahn immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 14 Uhr sowie von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Mittwoch kann diese Eisfläche von 10 Uhr bis 16 Uhr, am Sonnabend jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr genutzt werden. Angeboten werden auch Schlittschuhkurse. (SZ/noa)

Alle Termine und Preise: www.dresden.de/eislaufen

