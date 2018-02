Eislaufen unter Flutlicht Der Teich am Vereinshaus der Seeligstädter Sportler ist für Schlittschuhfans freigegeben. Dazu gibt es warme Getränke.

Eisläufer sind ab sofort auch in Seeligstadt willkommen – am Teich neben dem Vereinshaus. © dpa

Seeligstadt. Freie Bahn für Schlittschuhläufer in Seeligstadt: Nach einer Überprüfung der Eisstärke am Montagabend konnte der Sportverein den von ihm bewirtschafteten Teich für das Freizeitvergnügen freigeben. Möglich ist der Spaß auf Kufen täglich, am Abend sogar unter Flutlicht, sagte Ilko Keßler, Vorsitzender des SV Seeligstadt am Montagabend der SZ.

Ab dem Nachmittag können sich die Schlittschuhläufer im Vereinshaus am Teich aufwärmen. Mitglieder des Sportvereins sorgen für heiße Getränke. Für Kinder gibt’s Tee gratis. Erwachsene bekommen ein Getränk für wenig Geld. Schlittschuhläufer sollten sich allerdings ran halten und die nächsten frostigen Tage nutzen. Zum Wochenende hin soll es wieder etwas wärmer werden. Trotzdem hofft man in Seeligstadt, dass die Eisdecke auch noch übers Wochenende hält. Wenn das der Fall ist, könnte es eine Party auf dem Eis geben, stellte Ilko Keßler in Aussicht. (SZ)

