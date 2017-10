Eislaufen satt zur Eröffnung Nur noch wenige Tage, dann öffnet das runderneuerte Waldstadion in Niesky. Gäste dürfen das Eis ausprobieren.

Blick auf die in den vergangenen Tagen frisch betonierte Fläche im Nieskyer Eisstadion. © Jens Trenkler

Die längste Zeit hat es gedauert - am 27. und 28. Oktober wird das Nieskyer Eisstadion der Öffentlichkeit übergeben. Damit möglichst viele Besucher das Objekt in Augenschein nehmen können, hat Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann nicht nur Prominenz aus Politik und Sport eingeladen, sondern auch Vereine aus Niesky und dem Umland, ebenso Schulen und Kindergärten. „Wir freuen uns auf jeden, der sich dieses Schmuckstück ansehen möchte und hoffen natürlich auf zahlreiche Nutzung in den nächsten Monaten und Jahren.“ Beim Auftakt wolle man die Gäste auch gleich fragen, was sie von der in Nuancen veränderten Preisgestaltung halten. Hierbei müssen vor allem Vereine tiefer in die Tasche greifen, statt der bisher üblichen 85 Euro für eine Stunde werden sie künftig mit 110 Euro zur Kasse gebeten.

Ganz ohne Geld zu zahlen geht es erst einmal bei der Eröffnung zu. Am Freitag, 27. Oktober, nehmen geladene Gäste wie Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der Görlitzer Landrat Bernd Lange das Prestigeobjekt in Augenschein. Erste Nutzer sind danach die Bambini-Mannschaften der Spielgemeinschaft Niesky/Weißwasser.

Einen Tag später, am Sonnabend, den 28. Oktober, sind alle eingeladen, die sich für das Eisstadion interessieren. Zwischen 10 und 14 Uhr gibt es einen Tag der offenen Tür. Dabei kann man schon mal kostenlos übers Eis gleiten. Von 10 bis 11 Uhr stehen die Spieler der Tornados für eine Autogrammstunde zur Verfügung. Daran schließt sich ab 18 Uhr das Eröffnungsspiel in der neuen Arena an: Die gastgebenden Nieskyer Tornados treffen auf die Füchse aus Weißwasser.

Das Eislaufen in Niesky hat eine lange Tradition. Schon 1810 bewegten sich im Winter Schüler auf Schlittschuhen über das Eis des Moryteichs. An eben dieser Stelle entstand 1954 das erste Eisstadion in der Stadt. Allerdings verlor die Naturanlage zu viel Wasser, sodass bis 1967 am Waldbad ein neues Eisstadion entstand.

Allerdings stand auch hier hinter dem dauerhaften Betrieb wegen technischer und finanzieller Schwierigkeiten oft ein Fragezeichen. Der jetzt realisierte Ersatzneubau soll das Eislaufen in Niesky zukunftssicher machen.

