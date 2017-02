Eislaufen ist wieder möglich Am nächsten Sonntag sind Schlittschuhläufer wieder im Burkauer Bad willkommen.

Schwimmmeister Bernd Noack im winterlichen Burkauer Bad. Am Wochenende sind hier Schlittschuhläufer willkommen. © Steffen Unger

Es wird wieder kalt – und Burkau ruft aufs Eis. An diesem Sonntag dürfen Schlittschuhläufer auf dem zugefrorenen Wasser im Freibad ihre Runden drehen. Von 13 bis 17 Uhr ist geöffnet, der Eintritt kostet ein Euro pro Person. Am Kiosk gibt‘s Glühwein und Imbiss. Zur Eispremiere am 29. Januar kamen 300 Kufenflitzer ins Bad. Nach den vergangenen milden Tagen hoffen die Burkauer nun wieder auf ideale Bedingungen auf dem Eis. (cm)

