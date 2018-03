Eislaufen in Zeithain offiziell nicht erlaubt Nach Vorfällen in Moritzburg warnt der Bürgermeister vor dem Betreten des Eises. Es gibt nur eine Ausnahme.

Zeithain. Das sind klare Worte: „Ich kann nur davor warnen, die Eisflächen zu betreten“, sagt Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) auf die Frage, ob die Teiche in der Kommune zum Wintersport geeignet seien. Es gelte absolute Vorsicht und werde keine offizielle Freigabe durch die Verwaltung geben, so der Bürgermeister.

Mit Blick auf die Vorfälle in Moritzburg, wo in den vergangenen Tagen mehrere Eisläufer auf dem Schlossteich einbrachen, erinnert Ralf Hänsel daran, dass zum Beispiel die Teiche in der Ortsmitte Zeithains um einiges tiefer als die in Moritzburg seien und im schlimmsten Fall mit schweren Verletzungen zu rechnen sei. Allerdings sei die Kontrolle schwierig, räumte der Bürgermeister ein. Seine Mitarbeiter hätten nicht die Kapazitäten, das Betretungsverbot zu überwachen.

Eine Ausnahme davon gibt es allerdings, so Ralf Hänsel. Ist der mit dichtem Schilf bewachsene Dorfteich in Zeithain zugefroren, soll das Eis genutzt werden, um die Pflanzen umfangreich zurückzuschneiden. Das habe man auch schon in den vergangenen Jahren so gehandhabt. (SZ/ste)

