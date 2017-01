Eiskalte Kunst Am Zollhaus in Hermsdorf/E. entstehen wieder Schneeskulpturen. Diesmal mit historischem Hintergrund.

Beim Bauen der Schneeskulpturen in Hermsdorf können die Besucher ab 23. Januar zuschauen. © Archivfoto: Peter Kuner

Im oberen Osterzgebirge liegt ein ordentlicher Batzen Schnee. Es ist kalt. Und die Meteorologen kündigen weitere Schneefälle an. Das lässt sich das Landhotel „Altes Zollhaus“ in Hermsdorf im Erzgebirge nicht dreimal sagen und nimmt wieder einmal Anlauf, um Schneeskulpturen entstehen zu lassen. Wie Elke Fromm vom Landhotel informiert, sollen Mitte nächster Woche zunächst einmal die großen Schneeblöcke in Form gebracht werden. Ab 23. Januar treten dann Künstler in Aktion und erschaffen innerhalb von fünf Tagen Legenden der Geschichte. So heißt das Motto – wie übrigens die Jahre zuvor. Doch Frau Holle meinte es mit den Osterzgebirglern zuletzt nicht immer gut. So musste der Schneeskulpturenwettbewerb, der sich seit 1995 zu einem Besuchermagneten entwickelt hatte, bereits viermal in Folge ausfallen. Deshalb hat das „Alte Zollhaus“ das Konzept jetzt ein wenig verändert. So sollen diesmal lediglich vier Skulpturen vorm Eingang vom „Alten Zollhaus“ entstehen. Gäste können sie sich anschauen und brauchen dafür auch keinen Eintritt zu bezahlen. Besucher können die Künstler schon während der Arbeit beobachten. (SZ/ks)

