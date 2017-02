Eiskalte Füchse feiern Sechs-Punkte-Wochenende Zwei-Tore-Führung beim Tabellenzweiten Frankfurt, dann Ausgleich, aber dann behalten die Füchse die Nerven.

Elia Ostwald wird in eigener Überzahl oft vor dem gegnerischen Tor postiert. Der Zwei-Meter-Mann soll dem Torwart die Sicht verdecken und Schüsse abfälschen. Diesmal hat es wieder einmal mit einem Tor geklappt. © Thomas Heide

Mit einer in den richtigen Momenten abgebrühten Leistung haben die Lausitzer Füchse am Sonntagabend das Spiel beim Tabellenzweiten Frankfurter Löwen mit 5.3 (3:1, 0:1, 2:1) für sich entschieden. Die Chancen , die Play-offs auf direktem Weg zu erreichen, werden nach diesem Sechs-Punkte-Wochenende immer realistischer. Die Füchse haben jetzt als Tabellenfünfter sieben Punkte Vorsprung auf den Tabellensiebenten Bayreuth (Platz sechs bedeutet direkte Qualifikation für die Play-offs) und gar 14 auf den Tabellenelften Bad Nauheim (Platz zehn bedeutet vorzeitigen Klassenerhalt). Und es stehen nur noch zehn Spieltage in der Hauptrunde aus.

Das erste Drittel am Sonntag war von viel Druck durch die Frankfurter Löwen und gnadenlose Effektivität durch die Lausitzer Füchse gekennzeichnet. Die Gäste schossen im ersten Abschnitt nur sechsmal aufs Tor (Frankfurt 16-mal), erzielten aber drei Treffer. Der erste gelang Jeff Hayes nach einer Puckeroberung durch Geiseler. Der Amerikaner nutzte seine enorme Schnelligkeit, erlief sich die Scheibe im Angriffsdrittel, hatte dabei schon alle Gegner abgeschüttelt und ließ mit einer Finte dem Löwen-Torwart Brett Jaeger keine Chance. Dann stand Füchse-Torwart Konstantin Kessler immer wieder im Mittelpunkt. Nach einem Schuss der Frankfurter am Tor vorbei legte Dronia den Puck von hinter dem Tor blitzschnell vor den Kasten, wo Jarrett völlig frei stand und flach durch die Beine von Kessler abschloss (10.).

Aber die Füchse wirkten vor allem mit ihrer Paradereihe gefährlich, und die sorgte wenig später auch für die erneute Führung der Lausitzer. Svoboda legte auf Parkkonen ab, der aus der Distanz hätte schießen können. Der Finne spielte aber nochmals quer auf Swinnen, der direkt abzog und aus etwa acht Metern traf (12.). Und schließlich nutzten die Füchse ihre erste Überzahl zum 1:3. Parkkonen hatte die Scheibe vor das Tor gebracht, Ostwald sich von der Seite vors Tor geschlichen und die Scheibe am verdutzten Jaeger vorbei ins Netz abgefälscht. Der Vorsprung der Füchse machte Mut, aber allen war klar, dass nichts entscheiden war. Die Frankfurter hatten bis zu diesem Spiel schon zehnmal in dieser Saison einen Zwei-Tore-Rückstand in einen Sieg umgewandelt.

Im Mitteldrittel erhöhte sich der Druck der Frankfurter dann auch noch einmal. Phasenweise hatten die Füchse große Probleme, sich aus dem Drittel zu befreien. Auf der anderen Seite gelangen ihnen immer wieder kreuzgefährliche Konter, aber die Effektivität war erst einmal dahin, zumal Föwen-Torwart Brett Jaeger in einigen Szenen seine Klasse zeigt. Die erste Chance hatten die Füchse bei einem 2:1-Konter, aber Jaeger hielt. Auf der anderen Seite hatte Dronia die beste Chance, als er allein auf Kessler zulief, aber vorbeischoss (24.). Als dann die Götz-Reihe zu Chancen kam, liefen die in einen Konter. Verteidiger Ostwald agierte zu nachlässig gegen Brett Breitkreuz. Der konnte um den Verteidiger herum vor das Tor ziehen. Kessler hatte zwar den Schoner noch dran, aber beim Nachschuss-Presschlag zwischen Ostwald und Clarke Breitkreuz sprang die Scheibe unglücklich als Bogenlampe über Kessler hinweg zum 2:3 (27.) ins Tor. Danach drängten die Frankfurter auf den Ausgleich, schnürten die Füchse ein, aber Kessler hielt stark, und auf der anderen Seite vergaben Hayes, Swinnen und später Swinnen und Hayes in einer Doppelchance Riesenchancen auf den vierten Treffer.

So war weiterhin alles offen. Und das Schlussdrittel wurde dramatisch. Hayes tauchte nach Swinnen-Zuspiel allein vor Jaeger auf, aber der hielt erneut (42.). Dann wurde es immer mehr eine Abwehrschlacht der Füchse. Dann gab es plötzlich einen Penalty für die Gastgeber. Das Vergehen soll wohl ein Stockwurf gewesen sein. Aber Stretch schoss am Katen von Kessler vorbei. Dann holte Palka eine Strafe heraus und brachte etwas Zeit zum Durchatmen. Aber kaum war die Strafe abgelaufen, waren die Löwen wieder im Füchse-Drittel. Laub hämmerte den Puck nach einem Querpass zum umjubelten 3:3 ins Tor. Aber die Füchse gingen nicht unter und profitierten von einer Strafe gegen Ex-Fuchs Richard Mueller, der abseits vom Puck mit Füchse-Verteidiger Bruneteau aneinandergeraten war. Mueller war außer sich, weil sein Schläger festgehalten worden sei. Wenig später musste auch noch der Frankfurter Clarke Breitkreuz auf die Strafbank, weil er Swinnen angegangen war, als der Puck schon weg war.

Diese doppelte Überzahl nutzten die Füchse eiskalt zur Entscheidung: Nachdem sie bei Fünf-gegen-Drei schon den Pfosten getroffen hatten, zog sich die schlinge immer enger zu. Hayes hatte dann die entscheidende Idee. Er lupfte den Puck über einen liegenden Verteidiger quer zu Parkkonen, der am langen Pfosten sofort abschloss – 3:4. Es blieb eine einfache Überzahl, und in der sah Kapitän André Mücke die freie lange Ecke und traf genau, während Heyer dem Löwen-Torwart keine Sicht ließ. Das war die Entscheidung, auch wenn die Frankfurter in der Schlussphase noch den Torwart vom Eis nahmen.

Statistik

Löwen Frankfurt – Lausitzer Füchse 3:5 (1:3, 1:0, 1:2)

0:1 Jeff Hayes 4:48 (Assist: Geiseler)

1:1 Patrick Jarrett 9:16 (Dronia, Card)

1:2 Dennis Swinnen 11:27 (Parkkonen, Hayes)

1:3 Elia Ostwald 16:33 (Überzahl: Parkkonen, Fischer)

2:3 Clarke Breitkreuz 26:44 (Brett Breitkreuz )

3:3 Lukas Laub 50:10 (Liesegang, Mueller)

3:4 Patrik Parkkonen 54:33 (Überzahl 2, Hayes )

3:5 André Mücke 55:14 (Überzahl, Palka)

Frankfurt

Tor: Jaeger

Verteidigung: Stephan, Gläßl, Card, Dronia, Cespiva, Keussen, Tomassoni

Sturm: Stretch, Pfennings, Brett Breitkreuz, Pistilli, Muelle, Clarke Breitkreuz, Jarrett, Gawlik, Reimer, Laub, Liesegang

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail, Warttig

Schiedsrichter: Sascha Westrich

Strafen: Frankfurt 10, Weißwasser 6

Zuschauer: 4 459

