Eiskalte Bilanz Eisbahn-Organisator Torsten Pilz ist zufrieden mit der Saison – und schielt schon in die nächste.

zurück Bild 1 von 2 weiter Neele ist begeisterte Schlittschuhläuferin. Mit ihren Freunden genießt sie einen der letzten Tage auf der Riesaer Eisbahn neben dem Rathaus. Auch im kommenden Jahr möchte sie wieder eislaufen. © Sebastian Schultz Neele ist begeisterte Schlittschuhläuferin. Mit ihren Freunden genießt sie einen der letzten Tage auf der Riesaer Eisbahn neben dem Rathaus. Auch im kommenden Jahr möchte sie wieder eislaufen.

Torsten Pilz, Eisbahn-Organisator und Eventtalent

Tage wie diese, die hätte sich Eisbahn-Organisator Torsten Pilz seit dem Start Anfang Dezember häufiger gewünscht: Temperaturen um den Gefrierpunkt und Sonne, die von einem wolkenlosen Himmel strahlt. Und außerdem: Ferien. „Perfekt“, kommentiert Pilz, Chef der Firma Eventtalent, den Tag. Auf der Eisfläche war am Freitagvormittag eine Menge los. Ein häufiges Bild: Eltern mit ihren Kindern an der Hand – etwas wacklig auf den Beinen, aber ausgelassen über das Eis schlitternd.

Das hätte Pilz in diesem Dezember gerne öfter gesehen. Aber: „Leider waren die Adventswochenenden eher nass und stürmisch, statt winterlich. Das hat die Besucher eher abgeschreckt.“ Zudem erschien ihm die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr sehr unruhig, sehr stressig. „Offenbar kommen die Leute erst jetzt zwischen den Jahren richtig zur Ruhe.“

Kein Wunder: Immerhin fielen die Weihnachtstage 2016 eher arbeitnehmer-unfreundlich auf das Wochenende. Schlechtes Wetter und wenig weihnachtliche Muße erklären wohl auch die gesunkenen Besucherzahlen. Das endgültige Ergebnis steht noch aus. Torsten Pilz schätzt den Rückgang aber auf 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch haben die Eisbahn diesmal immerhin 3 500 Leute genutzt.

Der Organisator ist alles in allem sehr zufrieden: „Die Attraktion hat sich absolut etabliert. Besonders das Zusammenspiel mit der Klosterweihnacht funktioniert hervorragend.“ Dies sei auch seinen Mitarbeitern zu verdanken. „Die haben wirklich hart gearbeitet“, lobt Pilz, der in den vergangenen Wochen selbst viel, viel Zeit an der Eisbahn verbracht hat.

Das Projekt hat er inzwischen richtig lieb gewonnen, sagt er. Dabei war der Start vor fünf Jahren alles andere als einfach. In den ersten drei Jahren war die Eisbahn laut Pilz noch ein Zuschussgeschäft. Nun trägt sie sich dank der großen Sponsoren Volksbank Riesa und Feralpi sowie der vielen kleineren Geldgeber wie WGR, Wurzener oder BSKP, die auf den Banden am Rand der Eisfläche aufgeführt sind. „Minispender“ will Pilz in den kommenden Jahren vermehrt eine Plattform über den Monitor im Zelt neben der Eisbahn bieten.

Die Kosten für das einmonatige Winter-Vergnügen beziffert Pilz auf rund 50 000 Euro. Der teuerste Posten sei dabei eindeutig der Auf- und Abbau. Anderthalb Wochen dauert allein der Aufbau der Bahn, die extra aus Österreich herangekarrt werden muss. Mit der Montage seien immer mindestens fünf Leute gleichzeitig beschäftigt. In diesem Jahr halfen beim Aufbau auch Insassen der JVA Zeithain. Umsonst ist die Arbeitskraft der Gefangenen aber natürlich auch nicht. „Aber jede Hand hilft. Und anderswo fähige Arbeitskräfte zu gewinnen, ist ja auch nicht mehr so einfach“, erklärt Pilz, der wie viele andere Riesaer Unternehmer unter dem Fachkräftemangel leidet. Mit den Männern aus Zeithain hat Pilz gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht bekommen die im nächsten Jahr noch mehr zu tun. Denn seine Expansionspläne hat Pilz nicht aufgegeben – ganz im Gegenteil. „Ja, ich würde die Bahn immer noch gern vergrößern.“

Neben einer „einfachen“ Ausdehnung der Fläche hätte der Eventmacher auch noch eine andere Idee: „Ich würde die Eisfläche gern an zwei Stellen öffnen und einen kleinen Rundkurs in Richtung Klostermauer aufbauen. Das wäre toll.“ Doch dafür wäre mindestens noch ein weiterer großer Sponsor nötig – und mehr Kühlleistung. Denn man kann ja nicht immer mit solch knackigen Wintertagen rechnen wie zum Ende dieser Woche.

Die letzten Tage der Eisbahn-Saison sind angebrochen. Silvester ist die Bahn im wahrsten Sinne des Wortes von 10 bis 14 Uhr frei, Neujahr von 14 bis 18 Uhr. Am 2. und 3. Januar ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

zur Startseite