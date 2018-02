Eisiges Vergnügen und heiße Rythmen Die Füchse laden am Sonntag zum Familientag in die Eisarena. Das närrische Volk feiert am Sonnabendabend in Krauschwitz sowie in Gablenz weiter.

zurück Bild 1 von 4 weiter Aller Anfang auf den blanken Kufen ist schwer. Deshalb helfen die Muttis bei den ersten Schritten während des Eislaufens am Familientag in der Eisarena Weißwasser. © Rolf Ullmann Aller Anfang auf den blanken Kufen ist schwer. Deshalb helfen die Muttis bei den ersten Schritten während des Eislaufens am Familientag in der Eisarena Weißwasser.

Die dreijährige Ella sitzt zum ersten Mal auf einem Shetland-Pony der Reinert Ranch aus Trebendorf.

Marryleynn versucht voller Eifer, mit den Plastebällen die Löcher beim Torwandschießen zu treffen.

Nach den ersten skeptischen Blicken begrüßt auch dieser Junge den Fuchs vor der Eisarena.

Krauschwitz. Auch wenn die fünfte Jahreszeit am Aschermittwoch offiziell beendet wurde, das närrische Völkchen feiert dessen ungeachtet in einigen Orten im nördlichen Teil des Landkreises Görlitz fröhlich weiter. So füllt sich der Saal der Gaststätte „Zur Linde“ in Krauschwitz am Sonnabendabend sehr schnell mit den bunt kostümierten Gästen. Sie wollen mit der Westkrauschwitzer Narrenzunft die traditionelle Männerfastnacht feiern. Auch wenn sich die Reihen der Narrenzunft durch die Grippewelle gelichtet haben – die verbliebenen Mitglieder tun ihr Bestes, um den Gästen unbeschwerte Stunden während der 41. Männerfastnacht zu bereiten. Dazu tragen an diesem Abend auch die Programmbeiträge des Pechener Carneval Clubs sowie der Karnevalisten aus Sagar bei. Wolfgang Liske, Vorstand der Narrenzunft, verweist in seiner Begrüßung voller Stolz auf die Tatsache, dass der Festwagen der Westkrauschwitzer am vergangenen Sonnabend beim Karnevalsumzug durch Bad Muskau als der zweitschönste ausgezeichnet wurde.

Gablenz: Tolle Stimmung herrscht am späteren Sonnabendabend ebenso in der Sporthalle in Gablenz während des 19. Zamperballes. Die Mitglieder des Vereins Oldtimer der Freiwilligen Feuerwehr Gablenz stellen die beliebte und gut besuchte Veranstaltung jeweils eine Woche nach dem Zampern auf die Beine. Die Funken des Elferrates Bad Muskau zeigen mit ihren Auftritten im Programm zweimal ihr Können. Jedoch für den Höhepunkt auf dem Parkett sorgen die Barthel Boys aus Gablenz mit ihrem Auftritt als die sechs Zwerge. Die Zuschauer bejubeln ihre Darbietung und fordern stürmisch eine Zugabe. Für die Barthel Boys stellt der Auftritt während des Zamperballes zugleich eine gelungene Generalprobe für die Frauentagsfeier am 10. März in Gablenz dar. Dann werden die Damen rund um die Tanzfläche ganz gewiss nicht mit ihrem Beifall geizen, wenn die Zwerge erneut tanzen.

Weißwasser: Vor dem Punktspiel der Lausitzer Füchse gegen das Team der Löwen aus Bad Tölz öffnen sich am Sonntagnachmittag die Pforten der Eisarena zum zweiten Familientag in dieser Saison. Bereits kurz nach 14 Uhr haben insbesondere die Kinder die Spiel- und Bastelstationen auf dem Gelände vor der Halle in Beschlag genommen. Da dauert es natürlich auch gar nicht lange, bis der Fuchs – das Maskottchen der Lausitzer Füchse – erscheint und Autogrammkarten an die jüngeren Besucher verteilt. Auf der Eisfläche im Innern tummeln sich derweil Schlittschuhläufer nahezu aller Altersgruppen beim freien Eislaufen. Die Weißwasseraner Eisarena lädt zu diesem eisigen Vergnügen an jedem Sonntag in der Zeit zwischen 13.30 und 15 Uhr ein.

