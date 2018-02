Eisige Zeiten

© HY-photo Gernot Menzel



Es gibt aktuell die jahrestypischen Warnungen vor dem Betreten von Eisflächen. Denn selbst die eisigen Nächte reichen nicht aus, um wirklich tragfähiges Eis zu erzeugen. Das Risiko, einzubrechen, ist einfach zu groß. Besonders deutlich wird das an den fließenden Gewässern. Nicht nur die Schwarze Elster plätschert noch halbwegs eisfrei Richtung Elbe, sondern auch kleine Wasserläufe frieren bislang nicht zu. Gut zu sehen ist das beispielsweise beim Altlauf der Schwarzen Elster im Bereich des Johanneums in der Hoyerswerdaer Altstadt (großes Bild) und beim Büschingsgraben am Hommelmühlenweg südlich der Bahntrasse unweit des Lausitzbades. Dafür bilden sich an den Ufern Eisformationen – ein Fest für Fotografen auf Suche nach stimmungsvollen Motiven.Fotos: Gernot Menzel (2)

