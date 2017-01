Eisige Rettungsaktion In Neugersdorf probte jetzt die Feuerwehr den Ernstfall. Die Chance dazu hat sie nicht oft.

Ein lebloser Körper im Eisloch – was in so einer Situation zu tun ist, übten die Feuerwehrleute in Neugersdorf. © Rafael Sampedro

Neugersdorf.

Mit schlaffen Armen hängt Dolly im Eisloch. Nur der Oberkörper schaut aus dem eisigen Wasser. Doch Rettung naht. In der Dunkelheit zieht sich Feuerwehrmann Dietmar Scheibe auf zwei Steckleitern über die dicke Eisdecke im Neugersdorfer Volksbad. Gleich ist er bei dem leblosen Körper am Eisloch, zieht ihn aus dem Wasser. Dolly hat Glück. Sie ist bloß die Übungspuppe der Neugersdorfer Feuerwehr und tatsächlich leblos. Die Feuerwehrleute haben sie auf diesen Namen getauft. Die Neugersdorfer Kameraden haben an einem Abend in dieser Woche geübt, wie man eine Person rettet, die ins Eis eingebrochen ist. „Dazu haben wir ja nicht oft Gelegenheit“, erklärt Wehrleiter Thomas Kriegel. „In den letzten Jahren waren die Winter immer zu mild, es gab nirgendwo eine gefrorene Eisdecke.“

Auch an einen Ernstfall, bei dem tatsächlich jemand aus dem Eis befreit werden musste, kann er sich während seiner Feuerwehrlaufbahn nicht erinnern. Wichtig findet Kriegel es dennoch, das zu trainieren. „Wir haben viele Teiche in der Stadt. Da kann so was durchaus vorkommen.“ Auch die Landestalsperrenverwaltung warnt aktuell davor, die Eisflächen zu betreten. Auch, wenn es verlockend aussieht – sie sind nicht dick genug und damit nicht tragfähig.

Um dennoch auf den schlimmsten Fall vorbereitet zu sein, jetzt also die Übung in Neugersdorf. Wäre Dolly keine Puppe, wäre sie allerdings in der Zwischenzeit wohl schon erfroren. „Wir machen alles, so wie es ablaufen sollte, aber etwas langsamer“, sagt Kriegel. Immer wieder muss die Übungspuppe außerdem ins eiskalte Wasser. Denn jeder der Kameraden soll den Ablauf trainieren. Das würde ein Mensch nicht überstehen. Schätzungsweise zwei Grad beträgt die Wassertemperatur unter der Eisdecke, vermutet Wehrleiter Kriegel. Draußen sind es zehn Grad unter null, als die Neugersdorfer Kameraden zum wiederholten Mal mit den Leitern übers Eis rutschen.

Bricht das Eis, heißt es schnell sein

„Weil Eisrettungen bei uns nicht oft vorkommen, halten wir nicht so viel Technik dafür vor“, erklärt Kriegel. „Wir müssen improvisieren, zum Beispiel eben mit den Steckleitern.“ Mittels der Leitern verteilt sich das Gewicht der Retter besser auf dem Eis – so ist die Gefahr geringer, dass sie selbst einbrechen. Die Eisrettung klappt aber auch mit einem Schlauchboot. Dabei sitzt ein Retter im Boot, zwei schieben es an. Bricht die Eisdecke, müssen sie schnell ins Boot springen. „Die Rettung mit dem Boot ist die sicherere Variante“, erklärt Wehrleiter Kriegel. Denn wenn das Eis weiter einbricht, sind alle – Retter wie Opfer – im sicheren Schlauchboot. Ein solches besitzt die Neugersdorfer Wehr. Die Kameraden haben es schon öfter genutzt, um Tiere aus Teichen zu bergen. Im vergangenen Jahr gab es einige solcher Vorfälle im Stadtgebiet. Meist waren Rehe ins Wasser geraten und nicht mehr herausgekommen.

Nun muss Dolly mit dem Boot gerettet werden. Sie aber überhaupt aus dem Loch zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Die Einsatzkleidung ist schwer, die Kälte kriecht auch den Feuerwehrleuten in alle Körperteile. Und Dolly ist kein Fliegengewicht. „Sie wiegt 60 Kilo“, sagt Thomas Kriegel. „Es soll ja realistisch sein.“ Bei Bedarf kann die Übungspuppe, die auch bei Brandübungen herhalten muss, mit noch mehr Gewichten bestückt werden. „Vor vielen Jahren haben wir die Eis-Übung schon mal gemacht. Da musste ein Kamerad ins Wasser“, erzählt Kriegel. „Darauf haben wir heute verzichtet.“

Und so wird Dolly erneut behutsam über die Eisfläche bugsiert und an Land in eine Kunststoffwanne gelegt. „Sonst friert sie uns fest“, erklärt Kriegel. Ein geretteter Mensch würde jetzt dem Notarzt oder Rettungsdienst übergeben. Bis dahin muss alles schnell gehen. Dominik Rumpf, der bei der Neugersdorfer Wehr aktiv ist, arbeitet im Hauptberuf als Rettungsassistent. Er weiß: „Nach fünf bis sechs Minuten in solch eisigem Wasser unterkühlt der Körper.“ Das heißt, die Körperfunktionen werden zurückgefahren, man wird langsam bewusstlos.

Ganz lansam aufwärmen

Dann muss man den Betroffenen von außen ganz langsam wieder aufwärmen. Dazu rät Rumpf auch, wenn Passanten einen Unterkühlten finden. Warme Getränke seien ebenfalls gut, sagt der Rettungsassistent. Zucker darf drin sein, das gibt Energie. Vermieden werden sollte allerdings Alkohol. Der weite die Gefäße, sagt der Sanitäter. Dadurch könne die Kälte wieder zusammen mit dem warmen Blut Richtung Herz vordringen. Die Folge kann ein Herzinfarkt sein. Ein Eisopfer hat Dominik Rumpf selbst noch nicht behandelt, Unterkühlte dagegen schon. Das seien zum Beispiel oft Betrunkene, die auf einer Parkbank einschlafen und die Kälte nicht spüren.

Die Puppe Dolly hängt unterdessen erneut im Eisloch. Wieder zieht sich ein Feuerwehrmann die Schwimmweste über die dicke Uniform und macht sich auf den Weg übers Eis. Die Retter üben so lange weiter, bis die Handgriffe sitzen. Auch bei zehn Grad unter null. „Im Ernstfall können wir uns das Wetter ja auch nicht aussuchen“, sagt Wehrleiter Thomas Kriegel.

