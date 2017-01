Eisige Momente Das Wetter spielte im Dezember im Osterzgebirge Achterbahn. Es ging mit einem Paukenschlag los – und zu Ende.

Der Zinnwalder Wetterbeobachter Lothar Schirrmeister konnte fast zusehen, wie das Eis an den Bäumen wuchs. © E. Kamprath

Über die Nacht des Monatswechsels tobte ein regelrechter Schneesturm, sodass wir am Morgen des 1. Dezember mit 18 Zentimeter Schnee an der Wetterwarte tatsächlich – nach der Zugspitze – den meisten Schnee in Deutschland hatten. Leider bekamen aber die meisten davon nicht viel mit, denn die Temperaturen blieben in den tieferen Lagen über dem Gefrierpunkt.

Danach setzte sich ein Hoch durch, welches für ruhiges Wetter und nachts für eisige Temperaturen sorgte. Doch am 7. Dezember drehte der Wind, und es wurde deutlich wärmer. Weil nun auch wieder Niederschläge – leider meist als Regen – dazukamen, ging es auch der Schneedecke auf dem Kamm an den Kragen. Nach dem großen Regen vom 11. mit 26 Millimetern in Zinnwald war es dann hier mit der weißen Pracht vollends vorbei. Weil aber so eine trübe Landschaft nicht schön aussieht, hatte Frau Holle ein Einsehen und schaltete wieder auf Schnee. Schon am 12. lagen wieder drei Zentimeter auf der Höhe. Im Flachland aber immer noch Winterfehlanzeige. Mal Regen, mal Nebel, mal trüb, des Öfteren gerade früh gefährlich glatt. Noch einmal etwas Schnee auf der Höhe gab es am 18., und dann kam hier der Nebel – der böhmische Nebel! Während es in der Vorweihnachtswoche im Flachland recht ruhig und teilweise sogar schön zuging, tobte auf dem Kamm eisiger Wind aus dem böhmischen Becken. Die Sichtweite lag hier oft unter 50 Meter. Innerhalb von drei Tagen bildeten sich Eisspitzen bis 35 Zentimeter. Die Bäume ächzten unter der Last des Raueises, nicht wenige brachen unter dieser Last zusammen. Dann kam die Sonne. Und am 23. das Osterzgebirgsweihnachtswundertraumland. Bei fantastischer Fernsicht und klarem Wetter zog es die Menschen in Scharen mit dem Fotoapparat nach draußen. In tieferen Lagen musste man aber teilweise noch lang auf die Sonne warten, denn die Hochnebelwolken aus dem Elbtal wollten sich noch nicht so recht verziehen.

Und dann kam, wie fast jedes Jahr, das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter. Eine Westwetterlage brachte milde Temperaturen, immer wieder Regen, selbst in den Hochlagen. So regnete es bei ordentlichen Windböen selbst auf dem Kamm des Erzgebirges das Schnee-Raueis-Konglomerat einfach weg. Doch Petrus ließ nun die Luft nördlicher einfließen, sodass die Niederschläge am 27. abends doch wieder in Schnee übergingen. In Zinnwald brachte der Tag 26,7 Liter Niederschlag. Wär dies alles Schnee gewesen, wir hätten prächtigste Wintersportbedingungen gehabt. Zum Jahresende beruhigte sich das Wetter wieder, und es wurde fantastisch: Fernsichten über 160 Kilometer, dabei Luftspiegelungen vom Riesengebirge und fast überall maximale Sonnenausbeute.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

