Eisige Gefahr von oben

Der Müll: Einfach warten Was mit zuerst unter dem Schnee leidet, ist der Müll bzw. seine Entsorgung. Rund um Bad Gottleuba-Berggießhübel, Gohrisch, Rosenthal-Bielatal und Reinhardtsdorf-Schöna kam es bereits zu Verzögerungen. Durch den eingeschränkten Winterdienst sind viele Nebenstraßen mit den Entsorgungsfahrzeugen nicht mehr befahrbar, Wendestellen für Sammelfahrzeuge nicht freigeräumt, sagt der Abfallzweckverband Oberes Elbtal. Die Entsorgung werde, sobald die Straßen wieder befahrbar sind, nachgeholt. In jedem Fall sollen die Behälter wie immer 6 Uhr vorm Haus stehen. Einige Gemeinden haben Sammelplätze für Gelbe Säcke eingerichtet. Die Mülltüten können auch auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Werden sie am üblichen Termin nicht abgeholt, sollten sie wieder in Haus, Keller, Hof oder Garage gestellt werden. Das gilt auch, wenn der Rest-abfallbehälter stehen bleibt. Bis zur Abholung kann weiterer Hausmüll in Restmüllsäcken gesammelt werden. Diese Säcke gibt es in der Verbandsgeschäftsstelle, auf allen Wertstoffhöfen und Umladestationen, bei den Entsorgungsfirmen und in den Rathäusern bzw. Gemeindeverwaltungen. Die Säcke kosten 3,50Euro, damit ist auch die Entsorgung bezahlt. Der Literpreis des Sackes entspricht dem Literpreis des Behälters. Einen Restabfallsack zu bevorraten ist angesichts der Wetterkapriolen sinnvoll, rät Olaf Müller vom Verband. Biotonnen werden nicht nachentsorgt, da sie bereits wöchentlich geleert werden.

Graupa: Die Pflichten der Anlieger Anlieger sind verpflichtet, die Fußwege vor ihren Grundstücken zu beräumen. Darauf verweist die Stadt Pirna. Doch nicht überall klappt das. Ein SZ-Leser monierte gegenüber der Sächsischen Zeitung, dass der Fußweg am Gärtnerweg in Graupa teilweise wegen Schneemassen nicht benutzbar sei. Größtenteils handelt es sich bei den Grundstücken um Kleingärten sowie eine Pferdekoppel, vor denen nicht geräumt wurde, sagt Ortsvorsteher Gernot Heerde. „Die Besitzer sind nicht vor Ort.“ Heerde will Kontakt zu ihnen aufnehmen und sie auf die Streu- und Räumpflicht hinweisen.

Pirna: Winterräder für die Radfahrer Nicht nur Fußgänger haben derzeit Probleme, auch Radfahrer. Steffen Hoffmann, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs Ortsgruppe Pirna, sagt: „Die Radwege in Pirna und Umgebung sind gar nicht beräumt.“ Deshalb rät er, die Straßen zu nutzen. Jedoch seien die Radfahrer bei dieser Wetterlage auch in der Pflicht. „Ich empfehle dringend Winterreifen für die Räder“, sagt Hoffmann. Mit solchen Spezialreifen, entsprechender Bekleidung und guter Beleuchtung sei man auch als Radfahrer sicher im Winter unterwegs.

Gottleuba-Berggießhübel: Alles normal Was in tieferen Lagen für Aufregung sorgt, wird in den höheren gelassener genommen: „Es ist ein normaler Winter“, sagt Bad Gottleuba-Berggießhübels Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos). Ganz so normal ist es aber doch nicht, denn dass der Schnee aus den Innenstädten von Berggießhübel und Gottleuba abgefahren werden musste, ist schon eine Weile her. Auch in Markerbach wurde Platz gemacht. Es gibt auf einigen Straßen und Fußwegen Einschränkungen, aber nirgendwo musste bisher gesperrt werden.

Dohna: Regelmäßige Kontrollen Manche Fußwege in der Burgstadt und den Ortsteilen seien jetzt schmaler, aber das sei kein Problem aus Sicht von Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Wege, die prinzipiell vom Winterdienst ausgeschlossen sind, sind durch Schilder markiert. „Es ist Winter, die Bürger haben sich darauf eingestellt.“ Schnee abzufahren, ist noch nicht erforderlich. Was die Last auf Dächern betrifft, besteht keine aktuelle Gefahr, aber es werde regelmäßig kontrolliert.

Heidenau: Bahnhofstreppen gesperrt Die einzige schneebedingte Sperrung in Heidenau betrifft die Treppen der zwei P+R-Plätze am Nord-Bahnhof. Die Sicherheit kann hier nicht mehr gewährleistet werden, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz. „Der Aufwand wäre zu groß, um diese Aufgänge schnee- und eisfrei zu halten.“ Heidenau hat schon vor Jahren den Winterdienst auf Fußwegen eingestellt, auch die städtischen Parks werden nicht geräumt. Deshalb unpassierbare Wege sind derzeit nicht bekannt. Der Bauhof räumt lediglich die Hauptstraßen und Gefällestraßen. Das Abfahren von Schnee war bisher noch nicht erforderlich.

Liebstadt: Schulbusse haben Priorität Enge Stellen im Bereich des Liebstädter Marktes und der Innenstadt wurden am Mittwoch geräumt, der Schnee abgefahren. „Man weiß ja nicht, was noch so kommt“, sagt Bürgermeister Hans-Peter Retzler (Die Linke). Es gab auch ein paar kleine Beschwerden wegen nicht sofort am Morgen geräumter Straßen. Daraufhin sei alles geräumt worden. Schwerpunkt sind morgens die Straßen, auf denen Schulbusse fahren, sagt Retzler.